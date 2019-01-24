Sahte seçmen itirazı reddedildi: Bazı binalar komando kışlası olarak kullanılıyor

HDP’nin Siirt’e birçok adreste yüzlerce kişinin seçmen olarak gösterilmesine yönelik itirazı, 'bazı binaların komando kışlası olarak kullanıldığı' iddiasıyla reddedildi.

Yerel seçimler öncesi sahte seçmen ve seçmen kaydırma haberleri artarken, HDP’nin Siirt'teki listelere yaptığı itiraz reddedildi.

Siirt’te de mükerrer ve hayali seçmen kaydı nedeniyle Halkların Demokratik Partisi (HDP) Siirt İl Örgütü, Merkez İlçe Seçim Kurulu’na itirazda bulundu. Kurul, Siirt Kooperatif mahallesinde 189 numaralı binanın 1 Nolu dairesinde 446, 2 Nolu dairesinde 672, 3 Nolu dairesinde 727 kişinin; başka dairelerde de benzer şekilde çoklu seçmen kayıtlarının yapıldığının tespit edilmesine dair başvuruya, bu hususta herhangi bir işlem yapılmasına yer olmadığına karar verdi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, seçim kurulu, verdiği kararın gerekçesinde, “bazı binaların komando kışlası olarak kullanıldığı, bazılarının erkek öğrenci yurdu olduğu ve öğrencilerin geçici sürelerle buralarda kaldığı, bazı binaların Özel Harekât Şube Müdürlüğüne ait olduğu” şeklinde iddialar yer aldı. Yine seçim kurulu, inşaat halindeki bir binada tespit edilen çok sayıda seçmen kaydına dair yapılan itiraza yönelik verdiği kararda ise “binaların 15 gün içinde hazır olacağı, seçmen kaydı yapılan kişilerin kira sözleşmelerinin mevcut olduğu” gerekçesini öne sürdü.



Kararın yasal dayanaktan yoksun olduğunu belirten HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş, konuyu Meclis gündemine taşıdı. Beştaş, yanıtlaması istemiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya şu soruları yöneltti:



“* Seçmen kayıtlarının silinmesine ilişkin kolluk tarafından başlatılan tahkikat neden durdurulmuştur? Bu kararın Bakanlığınız ile bir ilgisi var mıdır?



* Seçmen kayıtlarının kişinin kendi iradesi dışında silinmesi işlemleri nasıl gerçekleştirilmiştir?



* Seçmen kayıtlarının kişinin kendi iradesi ile silinmiş olması nedeniyle oy kullanma hakkını kullanamayacak olan yurttaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için bir çalışma yapılacak mıdır? Bu husus, idarenin sorumluluğunda değil mi? İdarenin yurttaşların seçmen iradesine yönelik bu hamleleri açık bir gasp ve aynı zamanda Anayasal suç teşkil etmiyor mu?



* Harabe olarak gözüken yerleşim yerlerinde geçici olarak kaldıkları iddia edilenlerin seçmen olarak gözükmesini nasıl yorumluyorsunuz? Mevsimlik olarak tarlalarında çalıştıkları için bu harabe evlerde kaldıkları iddia edilen ve seçmen olarak gözüken kişilerin seçmen kayıtları kimin tasarrufu ile gerçekleşmiştir? Konacık Köyü örneğinde olduğu üzere geçici olarak kaldıkları ifade edilen kişilerin kış aylarında seçmen kayıtlarını buralara taşıdıklarına dair açıklamanın izahı nedir? Harabelerde seçmen kayıtlarının oluşturulma işleminin iktidar partisinin bu bölgelerde aldığı oy oranları ile ilişkisi nedir?



* Tespit edildiği üzere tek bir dairede 700 civarında kişinin kalıyor gözükmesi hayatın olağan akşına uygun mudur? Tek bir evde yüzlerce kişinin kalıyor olmasının açıklaması nedir?



* İlçe Seçim Kurulu kararlarında bu evlerin komando kışlası, özel harekâta bağlı evler olarak ifade edilmesi ne anlama gelmektedir? Bu açıklama yapılan usulsüzlüğe uydurulmuş bir kılıf mıdır?



* Şayet tek bir evde yüzlerce kolluk görevlisinin kaldığı açıklaması doğru ise bu kadar çok sayıda kolluk görevlisi neden görevlendirilmiştir? Bunun seçim hukuku ile ilişkisi nedir? Neden kolluk görevlileri kendi görev yaptıkları yerler de değil de bu evlerde barınmakta ve seçmen olarak gözükmektedir? Bu hamle ile iktidar partisine oy kazandırmak mı amaçlanmıştır? Bu çalışmalar Bakanlığınız üzerinden mi gerçekleştirilmiştir?



* Siirt ilinde oy kullanacak olan kaç kolluk görevlisi vardır?



* Kaydırılan ve seçmen kaydı oluşturulan kolluk görevlilerinin sayıları seçim sonuçlarını etkileyecek düzeyde olup, bu yöntem ile Siirt ilinde seçim sonuçlarının değiştirilmesi mi amaçlanmıştır?



* İnşaat halindeki binada gözüken seçmen kayıtlarının, inşaatların tamamlanacağı, seçmen olarak gözükenlerin ise kiracı oldukları ifadesi açık bir keyfiyeti yansıtmıyor mu? Henüz tamamlanmamış binada seçmenlerin var olduğuna dair kayıtlar hukuka aykırı değil mi? Bu bağlamda verilen ilçe seçim kurulu kararları hukuka aykırı değil mi?”

