Gündemin Ötesi | Gazeteci Utku Zırığ sordu, Kemal Okuyan yanıtladı

Gündemin Ötesi'nin yeni programında Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, gazeteci Utku Zırığ'ın sorularına yanıt verdi.
Haber Merkezi
Pazar, 01 Temmuz 2018 15:05

Gündemin Ötesi'nde gazeteci Utku Zırığ soruyor, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan yanıtlıyor.

- 24 Haziran seçimlerinden ne sonuç çıktı?

- Komünistler seçimde başarı gösterebildi mi?

- Seçim sonrasında nasıl bir strateji izlenecek?

- AKP'ye destek veren yoksullara sosyalizmin sözü ne olacak?

- TKP bağımsız aday çalışmasından ne gibi dersler çıkardı?

- CHP ve HDP'nin seçim sonuçları, sol açısından önem taşıyor mu?

- AKP yeni dönemde ılımlı bir siyaset izleyebilir mi?

- Yeni yönetim şekline TKP nasıl bakıyor?

- Sosyalizmde başkanlık sistemi olacak mı?

- Emekçileri nasıl bir dönem bekliyor?

Gündemin Ötesi'nin 1 Temmuz yayınında Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, gazeteci Utku Zırığ'ın sorularına yanıt veriyor.

İşte Okuyan'ın bu sorulara verdiği yanıtlar:

 

 