Gündemin Ötesi | Gazeteci Utku Zırığ sordu, Kemal Okuyan yanıtladı

Gündemin Ötesi'nde gazeteci Utku Zırığ soruyor, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan yanıtlıyor.
- 24 Haziran seçimlerinden ne sonuç çıktı?
- Komünistler seçimde başarı gösterebildi mi?
- Seçim sonrasında nasıl bir strateji izlenecek?
- AKP'ye destek veren yoksullara sosyalizmin sözü ne olacak?
- TKP bağımsız aday çalışmasından ne gibi dersler çıkardı?
- CHP ve HDP'nin seçim sonuçları, sol açısından önem taşıyor mu?
- AKP yeni dönemde ılımlı bir siyaset izleyebilir mi?
- Yeni yönetim şekline TKP nasıl bakıyor?
- Sosyalizmde başkanlık sistemi olacak mı?
- Emekçileri nasıl bir dönem bekliyor?
Gündemin Ötesi'nin 1 Temmuz yayınında Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, gazeteci Utku Zırığ'ın sorularına yanıt veriyor.
İşte Okuyan'ın bu sorulara verdiği yanıtlar: