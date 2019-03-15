Erdoğan 'Kıyısına millet bahçesi kuracağız' dediği Salda Gölü'nü koruma bölgesi ilan etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen ay 'Kıyısına millet bahçesi kuracağız' dediği Salda Gölü'nü özel koruma bölgesi ilan etti. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Salda Gölü ve Karaburun-Ildır Körfezi özel koruma bölgesi ilan edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, harita ile sınır ve koordinatları gösterilen alan, Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edildi.

Buna göre, Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde 19 Ekim 1989 tarihli ve 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hükümleri uygulanacak. Mevcut her ölçekteki plan, plan kararları ve projeler konusunda mezkur KHK hükümlerine göre yapılacak değerlendirme sonuçlanıncaya kadar herhangi bir uygulama yapılamayacak.

Ayrıca Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde ilgili mevzuat hükümlerine göre çevrenin araştırılması, korunması ve izlenmesi çerçevesinde alan kullanım ve yönetimine ilişkin belirlenecek usul ve esaslar ile bunların yansıtıldığı planlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanacak ve onaylanacak.

Erdoğan geçen ay Burdur'da Salda'nın kıyısına millet bahçesi kuracaklarını söylemişti.

YAPILARA DEVAM EDİLECEK

Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde bu kararın yayımı tarihinden önce onaylı planlarına veya mevzuata uygun olarak ruhsatı alınmış ve inşaatı su basman seviyesinde tamamlanmış yapıların inşaatına, ruhsat ve eklerine göre devam edilecek.

KARABURUN-ILDIR KÖRFEZİ DE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Resmi Gazete'de yer alan bir başka Cumhurbaşkanı kararı ile Karaburun-Ildır Körfezi de Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edildi.

Karaburun-Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde de 19 Ekim 1989 tarihli ve 383 sayılı KHK hükümleri uygulanacak ve mevcut her ölçekteki plan, plan kararları ve projeler konusunda söz konusu KHK hükümlerine göre yapılacak değerlendirme sonuçlanıncaya kadar herhangi bir uygulama yapılamayacak.

Aynı şekilde Karaburun-Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde de bu kararın yayımı tarihinden önce onaylı planlarına veya mevzuata uygun olarak ruhsatı alınmış ve inşaatı su basman seviyesinde tamamlanmış yapıların inşaatına ruhsat ve eklerine göre devam edilecek.