Erdoğan erken seçim kararını açıkladı: Seçimler 24 Haziran'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tarihini açıkladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen Erdoğan, 24 Haziran'da erken seçimin yapılacağını açıkladı.

Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

Değerli basın mensupları Bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bahçeli ile daha önce de çeşitli defalar bir araya gelerek ülkemizle ilgili iç ve dış gelişmeler üzerinde görüş alışverişinde bulunmuştuk. Bugün de oldukça geniş yelpazede istişare ettik. Bahçeli'nin teklifini değerlendirme fırsatı bulduk.

15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlığa uğratılması siyasette de yeni bir dönemin miladıdır. Darbe gecesi gösterilen kahramanlık asla unutulmayacaktır. 7 Ağustos 2016'da Yenikapı'daki büyük miting ise milletin siyasetçilere verdiği mesajı net bir şekilde ortaya koymuştur. 16 Nisan halk oylamasına giden süreçte bu yol da ortaya çıkmıştır. Yönetim sistemi değişikliğini Bahçeli'nin ön açmasıyla hayata geçirme imkanı bulduk. Anayasa değişikliği ilk seçimlerden sonra yürürlüğe girecektir.

Seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmasına karar verdik