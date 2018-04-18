Erdoğan 'Nereden çıkıyor bunlar, erken seçim yok' demişti

AKP'li cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, erken seçim tarihini 24 Haziran olarak açıkladı. Ancak Erdoğan'ın daha birkaç hafta öncesine kadar sık sık tekrarladığı "Seçimler tam zamanında yapılacak" sözlerini nasıl tevil açıklayacağı merak ediliyor. Erdoğan özellikle 24 Ekim, 28 Ekim ve 20 Mart tarihlerinde üstüne basa basa erken seçim olmayacağını ilan etmişti.

AKP'li cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, erken seçim tarihini 24 Haziran olarak açıkladı. Ancak Erdoğan'ın daha birkaç hafta öncesine kadar sık sık tekrarladığı "Seçimler tam zamanında yapılacak" sözlerini nasıl tevil açıklayacağı merak ediliyor.

Erdoğan özellikle 24 Ekim, 28 Ekim ve 20 Mart tarihlerinde üstüne basa basa erken seçim olmayacağını ilan etmişti.

"NEREDEN ÇIKIYOR BUNLAR"

Erdoğan, "Böyle bir şey yok. Zaman zaman bana da gelenler oluyor. ‘Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini yerel seçimlerden önce yapalım’ diyorlar. Nereden çıkıyor bunlar, artık bunları konuşmayın. Böyle bir çalışmamız kesinlikle yok” dedi.

Erdoğan, kurmaylarına da “Bunu açık açık söyleyin siz de. Kapatın artık bu konuları. Erken seçim filan yok. Bu tartışmaları artık gündemden çıkarın. Çünkü bu tartışmalar en çok da ekonomiye zarar veriyor” uyarısı yapmıştı.

İŞTE TARİH TARİH ERDOĞAN'IN O SÖZLERİ

Erdoğan'ın bugüne kadar erken seçim iddiaları hakkında yaptığı açıklamalar şöyle:

20 Mart 2018: Seçimler 2019 Mart ve Kasım'da yapılacaktır.

28 Ekim 2017: Bu aralar bir şey bulamadı, erken seçim diyor. Seçimin zamanı belli zaten. Sen şimdi ey Kılıçdaroğlu, çalış da 2019'un Mart'ına hazırlan.

24 Ekim 2017: Şu anda serken seçim gündemimizde yok.