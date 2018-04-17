AKP-MHP ikilisinden seçim kumpası

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim açıklaması AKP-MHP ittifakının büyük bir oyun peşinde olduğu iddialarını gündeme getirdi. Açıklanan seçim tarihi birçok partinin seçimlere girmesini engelleyebilir.

Uzun süredir yalanlanan erken seçim iddiaları sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli bir çıkış geldi.

Seçimlerin 26 Ağustos 2018'de yapılmasını öneren Bahçeli'nin bu açıklaması büyük bir tuzağın da işareti.

Fiilen AKP'ye bağlanmış olan YSK'nin Ocak ayında yaptığı açıklamada seçime girecek 9 parti olduğu açıklanmış, bu partilerin Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Halkların Demokratik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisi olduğu belirtilmişti.

Tüm seçim yeterliliklerini yerine getirmesine rağmen TKP hukuksuz şekilde liste dışı bırakılırken, Meral Akşener'in İyi Parti'si de seçime girecek partiler arasında yer alamamıştı. Listede ÖDP ve EMEP gibi partilere de yer verilmemişti.

Büyük tepki çeken bu listenin ardından Bahçeli'nin seçtiği seçim tarihi, akıllara "tesadüf mü?" sorusunu getiriyor.

YSK normal koşullarda seçime girecek partileri Ocak ayında açıklıyor. Bu olağan durumlar için geçerli.

Seçim dönemlerinde ise YSK'nin bu ara dönemde yeterliliğini tamamlamış partileri de seçime dahil etme ihtimali bulunuyor.

soL'a konuşan hukukçular, YSK'nin bu adımının politik olacağını, listeyi yenileme yoluna gidebileceği gibi mevcut hali koruyabileceğine de dikkat çektiler.

Yani YSK, yine hukuksuz bir şekilde seçime girecek partileri 9 ile sınırlı tutabilir.

YSK'nin yeni liste açıklamasına izin vermeden seçilen bu seçim tarihinin Bahçeli ve Erdoğan tarafından planlandığı iddiaları ise bu yönde bir adım atılması olasılığını güçlendiriyor.

Şimdi gözler bir kez daha YSK'ye çevrilmiş durumda.