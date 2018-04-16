soL HD | ‘Türkiye’de genel oy hakkı tehdit altındadır’

Yön Haber Genel Yayın Yönetmeni Erdal Emre'nin sorularını yanıtlayan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Türkiye’de genel oy hakkının tehdit altında olduğunu söyledi.

Yön Haber Genel Yayın Yönetmeni Erdal Emre'nin sorularını yanıtlayan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, partisinin "Böyle seçim olmaz, seçim güvenliğine sahip çıkalım" kampanyasıyla ilgili konuştu.

Parmak boyasının geri getirilmesi, mühürsüz pusula ve zarfların geçersiz sayılması ve sandıkların bulunduğu odalara güvenlik güçlerinin sokulmamasını talep ettiklerini belirten Okuyan, “Biz bu kampanyada şunu da söylüyoruz: YSK’nın bütün sorumluları hesap verecek. Çünkü hırsızlık var ortada” dedi.

Okuyan, genel oy hakkının bugün Türkiye’de tehdit altında olduğunu belirterek “Örgütlenin, örgütlenmezseniz sandığı da kaybedersiniz” dedi.