AKP'nin seçim hilelerine karşı şimdiden harekete geçenler bu metni imzalıyor

Her seçim döneminde yalnızca seçim günü gündeme gelen sandık usulsüzlüklerine karşı bu kez önceden harekete geçildi.
Türkiye Komünist Partisi ve Halk Komiteleri, AKP'nin hazırlıklarına önceden başladığı usulsüzlüklere karşı 5 talebi içeren bir imza metni çalışmasına başladı.
Sokaklarda ve caddelerde halka ulaştırılan imza metnine ilgi büyükken, aynı metin internet üzerinden de imzaya açıldı.
"Böyle seçim olmaz! Seçme hakkına sahip çıkalım" başlıklı imza metnine destek olmak için fotoğrafa tıklayınız: