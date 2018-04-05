AKP'nin seçim hilelerine karşı şimdiden harekete geçenler bu metni imzalıyor

16 Nisan referandumunda yaşanan mühürsüz oy skandalı ve ittifak düzenlemesi adı altında şimdiden hazırlığına başlanan seçim usulsüzlüklerine karşı bir imza metni çalışması başladı. TKP ve Halk Komiteleri tarafından başlatılan 'Böyle seçim olmaz! Seçme hakkına sahip çıkalım' başlıklı imza metni binlerce kişi tarafından imzalanıyor.

Haber Merkezi