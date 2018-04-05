AKP'nin seçim hilelerine karşı şimdiden harekete geçenler bu metni imzalıyor

16 Nisan referandumunda yaşanan mühürsüz oy skandalı ve ittifak düzenlemesi adı altında şimdiden hazırlığına başlanan seçim usulsüzlüklerine karşı bir imza metni çalışması başladı. TKP ve Halk Komiteleri tarafından başlatılan 'Böyle seçim olmaz! Seçme hakkına sahip çıkalım' başlıklı imza metni binlerce kişi tarafından imzalanıyor.
Haber Merkezi
Perşembe, 05 Nisan 2018 07:59

Her seçim döneminde yalnızca seçim günü gündeme gelen sandık usulsüzlüklerine karşı bu kez önceden harekete geçildi.

Türkiye Komünist Partisi ve Halk Komiteleri, AKP'nin hazırlıklarına önceden başladığı usulsüzlüklere karşı 5 talebi içeren bir imza metni çalışmasına başladı.

Sokaklarda ve caddelerde halka ulaştırılan imza metnine ilgi büyükken, aynı metin internet üzerinden de imzaya açıldı.

"Böyle seçim olmaz! Seçme hakkına sahip çıkalım" başlıklı imza metnine destek olmak için fotoğrafa tıklayınız:

 

 