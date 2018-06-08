Erdoğan Demirören kimdir?

Doğan Medya'yı satın alıp Hürriyet Gazetecilik'in iki gün önce resmen başına geçen Erdoğan Demirören, hayatını kaybetti. AKP iktidarında servetini katlayan, bir medya devine dönüşen Demirören'in hikayesinin özeti ise 2014 yılında Erdoğan'la yapmış olduğu telefon görüşmesiydi...

AKP iktidarında servetine servet katanların önde gelen isimlerinden biri oldu Erdoğan Demirören. Son olarak Doğan Medya'yı da satın alarak AKP adına merkez medya temizliğini tamamlayan Demirören, bu operasyondan kısa süre sonra hayatını kaybetti.

28 Ağustos 1938’yılında İnegöl’de doğan Demirören, Sirkeci'de Oto Yedek Parça İthalatı ve Pazarlaması konusunda faaliyet gösteren Kolaylık Oto Müessesi'nin kurucusu babası Şükrü Demirören'in 1957 yılındaki ölümü sonrası işlerin başına geçti.

Yıllar içinde büyüyen, AKP iktidarındaysa servetini katlayan Demirören, Milangaz, Likidgaz, Mutfakgaz gibi markaların sahibi oldu.

Bununla da yetinmedi Demirören. AKP ile birlikte büyüdüğü yıllarda Milliyet ve Vatan gazetelerini satın alıp AKP'nin yayın organı haline getirdi.

Tam da bu yıllarda Milliyet gazetesinde İmralı tutanakları haberinin yayınlanması sonrası dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'dan sert bir azar yedi.

Erdoğan'ın talimatı sonrası gazeteden birçok kişinin işine son veren Demirören, konuşma sırasında Erdoğan'dan özür dilemiş ve gözyaşları dökmüştü.

Ancak bu gözyaşlarının ardından hata telafi edilmiş, Demirören'e AKP desteği devam etmişti.

Son olarak geçtiğimiz aylarda Doğan Medya'yı da satın alarak merkez medyanın tek hakimi haline gelen Erdoğan Demirören, bu hamlesinden kısa süre sonra yaşamını yitirdi.

1957 yılında babasını Şükrü Demirören'in koltuğunu devralan Erdoğan Demirören, kendi koltuğunu oğlu Yıldırım Demirören'e bıraktı.

İşte Demirören ailesinin yükseliş hikayesi:

2014 YILINDA ERDOĞAN'LA YAPTIĞI TELEFON GÖRÜŞMESİ:

Erdoğan Demirören: Üzdüm mü seni partron?

Tayyip Erdoğan: Valla duman ettiniz her tarafı, rezil ettiniz.

Erdoğan Demirören: Ne zaman bir araya gelelim seninle?

Tayyip Erdoğan: Valla, neyini bir araya geleyim ben yani, böyle bir rezillik olur mu ya böyle bir yani

Erdoğan Demirören: Bunu sızdıranları bulmamız lazım onun için

Tayyip Erdoğan: Siz bırakın sızdıranları yani sızdıran sızdırmış size o ayrı mesele de, yani sizin gazetenizin görevi böyle bir provokasyonu yapmak mı?

Erdoğan Demirören: Yok böyle aklımızın ucundan geçer mi sayın başbakanım.

Tayyip Erdoğan: Ne demek geçer mi canım işte geçti daha ne olacak. Yani başlık böyle bu şekilde atılacak, yani aklımızın ucundan geçer mi geçmez mi geçmez mi yani üç tane beş tane fazla satayım diye böyle namussuzluğu yapıyor hangi adamın yapıyorsa ondan sonra siz hala bunları savunuyorsunuz yani aklımızın ucundan geçer mi?

Erdoğan Demirören: Savunmuyorum bütün gece ben bununla uğraştım.

Tayyip Erdoğan: Allah aşkına yani siz bu gazetelerin yani başlıklarını manşetlerini.

Erdoğan Demirören: Benim senden bir ricam var, sen bana bir yarım saatini ver.

Tayyip Erdoğan: Valla çok sana yarım saatler ayırdık ya. Yani ayıp oluyor ya böyle bu şey olur mu ya. Ve ben bundan sonra zaten bir tane gazetenizden adam almayacağım şeyine bütün yurtdışı seyahatlerime, hadi alalım hadi alalım falan e adamla kaç kere oturduk konuştuk. Derya efendiyle ben de konuştum arkadaşlarımda konuştu yani bu güzel bir sürecin içerisine girmişiz bir çözüm süreci diyoruz riskler alıyoruz bilmem neler yapıyoruz, ve yalan yanlış bir tane şey orda atıyor manşeti ahlaksız adi herif kepaze herif yani bu sürecimizi bizim baltalamak istiyor sizde bunun patronusunuz.

Demirören: Peki benden ne istiyorsun?

Tayyip Erdoğan: Benim senden isteyeceğim bu adamların bu namussuzların hepsine ne yapacaksan yapman lazım, yani bu başlığı nasıl atarsınız demen lazım. İşyerinizde size birisi bir namussuzluk yapsa acaba bir saat tutar mısınız?

Erdoğan Demirören: Tutmayız.

Tayyip Erdoğan: Hemen kapıya koyarsınız.

Erdoğan Demirören: Ama ben söyleyeyim bak.

Tayyip Erdoğan: Bu kadar risk alacağız bilmem ne yapacağız dün atılan başlık yenilir tutulur değil bak sizi aramadım arkadaşlar…siz bugün aramazsanız ben yine….

Erdoğan Demirören: Alo.

(Görüşme kesildi.)

2. görüşme

Tayyip Erdoğan: Alo

Erdoğan Demirören: Gerekeni yapacağım ben Sayın Başbakan’ım, ben seni…

Tayyip Erdoğan: Siz takdir ederseniz nasıl şey yaparsınız

Erdoğan Demirören: Ben sana söz…

Tayyip Erdoğan: Derya (Sazak) bu işin birinci derecede sorumlusudur, haberi yapan terbiyesiz (Namık Durukan) bunun sorumlusudur bunu kim ona sızdırdıysa…

Erdoğan Demirören: Ben onu bugün

Tayyip Erdoğan: İyi niyetliyse o size kim sızdırdıysa onu söylesin, acil onun hakkından gelelim. Eğer bu benim ekibimden birisiyse ben gereğini yaparım ama bu BDP’den birisiyse onu da söylesin, onu da biz de gereğini yapalım.

Erdoğan Demirören: Ben size bugün akşama kadar kimden geldiğini önünüze getireceğim.

Tayyip Erdoğan: Tamam

Erdoğan Demirören: Tamam mı Başbakan’ım?

Tayyip Erdoğan: Tamam tamam

Erdoğan Demirören: Sen kendini üzme

Tayyip Erdoğan: Tamam tamam

Erdoğan Demirören: Hadi bakalım

Tayyip Erdoğan: Peki hadi, hayırlı günler, Alo

Erdoğan Demirören: Nasıl girdim bu işe ya kim için (Ağlıyor)

Tayyip Erdoğan: Hayırlısı olur inşallah, peki hadi hayırlı günler

Erdoğan Demirören: Sağ olasın (Ağlıyor)

Tayyip Erdoğan: Hayırlı günler