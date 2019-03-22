Erdal Sarıkaya davasında 5,5 yıl sonra bilirkişi incelemesi istendi

Erdal Sarıkaya davasında 5,5 yılın ardından bilirkişi incelemesi istendi. Sarıkaya, konuyla ilgili açıklamasında 'Bir gözün bedeli hesaplanabilir mi? Sağ tarafımı karanlığa mahkum edenler şimdi masa başında buna fiyat belirleyecektir' diye konuştu.

Gezi'de polis saldırısı sonucunda gözünü yitiren Erdal Sarıkaya tarafından İstanbul 9. İdare Mahkemesi'nde açılan davada 5,5 yılın ardından bilirkişi incelemesi istendi.

Sarıkaya, gözünü kaybetmesi sebebiyle 1000 lira maddi, 100 bin lira manevi tazminat talebinde bulunmuştu. Mahkeme tarafından verilen ara kararda "davacının maluliyet zararının hesaplanması" için bilirkişi incelemesi yaptırılacağı belirtildi.

Konuyla ilgili soL'a açıklamada bulunan Sarıkaya, "Bir gözün bedeli hesaplanabilir mi? Bilhassa asli görevi halkı korumak olması gereken polislerin bilerek hedef gözeterek ateş etmesi sonucu karanlığa mahkum olan bir gözün bedeli nasıl hesaplanabilir? Sağ tarafımı karanlığa mahkum edenler şimdi masa başında buna fiyat belirleyecekler" diye konuştu.

'FAİLLER VE AZMETTİRENLER YARGILANANA KADAR GERİ ADIM ATMAYACAĞIM'

Sarıkaya, "Bu hiç bir mantığa vicdana sığmaz. Gezi direnişinde devleti yönetenler halkı görmemezlikten gelip Türkiye genelinde alanlarda bulanan insanlara karşı düşmanca polisleri saldırtıp, sokaklarda insanlık suçu işlediler. Şimdi ise buna bir fiyat biçecekler. Devlet terörünün polis vahşetinin bedeli olabilir mi bunu kamu vicdanına bırakıyorum. Benim için önemli olan Çağlayan adliyesindeki soruşturma dosyam. Burada faillerin ve azmettirenlerin yargılandığı güne kadar asla geri adım atmayacağım" ifadelerini kullandı.

Erdal Sarıkaya, maddi tazminat davasını en alt sınırdan açtığını belirterek, buna rağmen alınacak karara "haksız zenginleşmeye yol açacağı" iddiasıyla itiraz edileceğini söyledi.

Mahkemenin bilirkişi incelemesi kararı: