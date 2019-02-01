Erdal Sarıkaya davası polise takıldı: Emniyet savcılığın talebini yanıtsız bıraktı

Savcılık Gezi'de polis saldırısı sonucu gözünü yitiren Erdal Sarıkaya'yı yaralayanların yeniden araştırılmasını talep etti. Ancak emniyet savcılığın talebine rağmen süreci ilerletmiyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıyla Gezi'de polis saldırısı sonucu gözünü yitiren Erdal Sarıkaya'yı yaralayanların yeniden araştırılmasını ve evrakın gönderilmesini talep etti.

Ancak savcılığın bu talebine emniyetten karşılık gelmedi. Bunun üzerine savcılık emniyete tekit yazısı göndererek sürecin ilerletilmesini istedi.

SÜREÇ NEDEN YAVAŞ İŞLİYOR?

Erdal Sarıkaya davası geçen yıllara rağmen sürüncemede bırakılarak sonuçlandırılmıyor. Mahkeme saldırıdan 4,5 yıl sonra "olay yeri keşfi" kararı çıkartmış, Sarıkaya'nın gözünü yitirdiğiyse mahkeme tarafından davanın açılmasından 5,5 yıl sonra kabul edilmişti.

Sarıkaya, daha önce soL'a yaptığı açıklamada "Gezi davasının tamamen çözümlenmesi durumunda, bizleri karanlığa mahkum eden, gençlerimizi katleden polislerin, onlara emir verenlerin, bu emir doğrultusunda bunları uygulayanların deşifre olması durumunda sürecin dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan'a uzanacağını bildikleri için her şey bu kadar uzun sürüyor, kararlar bu kadar geç veriliyor, süreç sürüncemede bırakılıyor" diyerek, soruşturmanın siyasi sebeplerle yürütülmediğini söylemişti.

'SAVCI TEKİT YAZISI YOLLUYOR ONA BİLE CEVAP VERİLMİYOR'

Sarıkaya, emniyetin savcılığa yanıt vermemesine ilişkin olarak şunları söyledi:

"Tek adam anlaştı devletin tüm kademelerinde kendini alenen gösteriyor savcı dosyayı ilerletmek için uğraşıyor ama bunun için somut delil sunan yok soruşturmayı uzatarak faili meçhul butona devredilmesine ve sonrasında zaman aşımı öyle kapanması için uğraşıyor Savcı tekit yazısı yolluyor Onan bile cevap verilmiyor. Gerçi iktidarda kalmak için cenneti satılığa çıkartanların iktidarda olduğu bir ülkede adalet aramak hayal kurmaktan başka bir şey değil. Keza düzen ilelebet böyle gitmez ve gitmeyecek bugün gerekli delilleri savcılık makamına iletmeyenler bizleri katleden kör edenler gibi suça ortak olduklarını unutmasınlar. Halkın devletin tüm kurumlarına olan güveni tamamen tükenmiş durumda. Ben de iyi biliyorum adalet Türkiye'de değil, AİHM'de tecelli edecek."

'ÜÇ BEŞ POLİSLE SINIRLI KALMAYACAK'

Sarıkaya, sürecin yürütülmemesine ilişkin soL'a yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Yedinci savcı süreci başa döndürdü. Benim tahminime göre 10 yılı geçirerek zaman aşımı süresini doldurmaya çalışıyorlar. Anayasa Mahkemesi'nden olumsuz bir karar çıkarsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğiz. Bu sebeple dosyanın sonuçlanmasını engelleyerek AİHM'e gitmemizi engellemek istiyorlar. Dosya oraya giderse Türkiye'ye yönelik siyasi ve hukuki bir yaptırım kararı çıkacak ve bu dava üç beş polisle sınırlı kalacak gibi görünmüyor. Dönemin başbakanı, dönemin içişleri bakanı, dönemin emniyet müdür ve dönemin valisinin de aleyhinde bir karar çıkacağını düşünüyorum. Onlar da bunu göz önüne alarak süreci sonuçlandırmıyorlar."