Emeklilerin yüzde 48'i mecburen çalışıyor

Büyük bölümü asgari ücretin altında maaş alan emeklilerin yüzde 48'i geçinemedikleri için mecburen çalışmaya devam ediyor.

Emeklilik yaşını kademeli olarak 65 yaşa yükselten ve prim gün sayısını da artıran AKP, emeklileri rahat bırakmıyor.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, emeklilerin durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'de 8.4 milyon emekli var. Devletten malullük, ölüm aylığı ile dul ve yetim maaşı alan vatandaşlarımız da eklendiğinde bu sayı 12.4 milyona ulaşıyor. 4 milyonu aşkın emekli geçim sıkıntısı nedeniyle tekrar çalışmak istiyor. 2019 yılı başında yapılan yeni düzenlemelere rağmen emeklilerimizin neredeyse yarısı, halen asgari ücretin altında maaş alıyor. Çalışan ve iş arayan emeklilerimizin sayısı da her geçen gün artıyor. 2002 yılında emekli olduğu halde tekrar çalışanların toplam emekliler içindeki oranı yüzde 37 iken bu oran şu anda yüzde 48'leri aşmış durumda. Yani emeklilerin yaklaşık yarısı tekrar çalışmaya ihtiyaç duyuyor" dedi.