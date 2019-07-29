'Kaç emeklinin maaşı bloke edildi'

Yasalarla güvence altına alınmış olmasına rağmen bankaların emekli maaşlarına kredi veya kredi kartı borcu nedeniyle haciz koyması CHP’li Burhanettin Bulut tarafından TBMM gündemine taşındı.

Emekli maaşlarına kredi veya kredi kartı borcu nedeniyle haciz konulamayacağı yasalarla güvence altına alınmış olmasına rağmen bankaların emekli maaşlarını bloke ve haczetmesi Meclis gündemine taşındı. Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP’li Burhanettin Bulut şu soruyu yöneltti: “Maaşları bloke edilen emeklilerin mağduriyetini gidermeye yönelik herhangi bir çalışmanız var mı?”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi veren Bulut, emeklilerin taleplerinin olmaması durumunda ise nafaka alacakları haricinde maaşlarından kesinti yapılamadığını hatırlattı.

ÖZEL BANKALAR BORÇ NEDENİYLE BLOKE EDİYOR

Özel bankaların borç nedeniyle emekli maaşlarını bloke ettiğine ve emekli olanların maaş çekmesini engellediğine yönelik çok sayıda şikâyet geldiğini belirten Bulut, ekonomik kriz ortamında hayatlarını kredi kartı ile idame ettirmeye çalışan emekli vatandaşların borçlarının her gün katlanarak arttığını kaydetti.

KAÇ EMEKLİNİN MAAŞI BLOKE EDİLDİ?

CHP’li Bulut, Bakan Selçuk’un yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

Emekli maaşı bloke edilen kaç vatandaşımız bulunmaktadır?

Emekli maaşı bloke edildiği için son 5 yıl içerisinde kaç vatandaş dava açmıştır? Sonuçları ne olmuştur?

Yıllara göre ayrı ayrı belirtilmek üzere son 5 yılda kaç emeklinin maaşına haciz gelmiştir?

Emekli maaşları bloke edilen emeklilerin mağduriyetini gidermeye yönelik herhangi bir çalışmanız var mıdır?