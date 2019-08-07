Emekli ve memurun cebinden çalınan miktar belli oldu

Elektrik, doğalgaz, çay ve şeker zamlarının haziran sonuna ertelenmesi nedeniyle kamu emekçileri ve emekliler, 'düşük enflasyon' gösterilerek alması gerekenden 52 TL az zam aldı.

Kamu emekçileri ve emeklilere yapılacak 6 aylık enflasyon farkı zammı yüksek çıkmasın diye elektrik, doğalgaz, çay ve şeker zamlarının haziran sonuna ertelendi, bu sayede emekçilere düşük oranda zam yapıldı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, zamların bekletilmesi nedeniyle enflasyon haziranda yüzde 0.03'le olağanüstü oranda düşük çıkarken, temmuzda ise yüzde 1.36'ya fırladı. Eğer zamlar özellikle bekletilmeyip haziran ayında yapılmış olsaydı en düşük kamu emekçisi maaşına aylık 52 lira, en düşük işçi emeklisinin maaşına 27 lira, öğretmen maaşına da 51 lira daha fazla zam yapılacaktı.

ZAM SAĞANAĞI

Zamlar ilk yarıyıl boyunca bekletilince, 23 Haziran seçimlerinin hemen ardından adeta zam sağanağı başladı. Böylece ilk partide çaya yüzde 15, şekere yüzde 16, motorine 23 kuruş, benzine 27 kuruş zam geldi. Temmuzla birlikte içki ve sigaranın üzerindeki vergiler yükseltilerek zamların önü açıldı. Ardından elektriğe yüzde 14.8, doğalgaza yüzde 14.7 zam yapıldı. Temmuz başında artan vergilerle geçen hafta da sigaraya paket başına 3 lira zam geldi.

MAAŞ ZAMMI DÜŞÜK KALDI

Zincirleme zamlar halkın belini bükmesine rağmen haziran ayı enflasyonu (TÜFE) sadece yüzde 0.03 çıktı. Enflasyon haziranda adeta yerinde saydığı için ilk 6 aylık enflasyon da yüzde 5.01'de kaldı. Böylece kamau emekçisi ve emeklilerinin alacağı enflasyon farkı zammı yüzde 1 oldu. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri de yüzde 15'lik devasa zamlara rağmen yüzde 5'lik zamla yetinmek zorunda kaldı.

Eğer zamlar ertelenmemiş olsaydı haziran enflasyonu 1.36 çıkacak, 6 aylık enflasyon yüzde 5 yerine yüzde 6.44'e ulaşacak, sonuçta da kamu emekçisi ve emeklisi yüzde 2.44 enflasyon farkı dahil yüzde 7.44 zam, diğer emekliler de yüzde 6.44 zam alacaklardı.