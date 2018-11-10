Diyanet İşleri Başkanı, 'Keşke Yunan galip gelseydi' diyen Mısıroğlu'nu ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Keşke Yunan galip gelseydi, ne hilafet yıkılırdı ne şeriat yıkılırdı' diyen Kadir Mısıroğlu'na geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kadir Mısıroğlu'na geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “hocam” dediği, ayrıca Kurtuluş Savaşı için “Keşke Yunan galip gelseydi, ne hilafet yıkılırdı ne şeriat yıkılırdı” diyen Kadir Mısıroğlu’na ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Kadir Mısıroğlu, ayağından bir operasyon geçirmişti, tedavisinin ardından taburcu olmuştu. Kuruluş emrini Mustafa Kemal'in verdiği Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, bu haftaki cuma hutbesinde tek kelime Atatürk’ten bahsetmemesi tepkilere neden olmuştu.