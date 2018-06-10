'Cumhur İttifakı'nda çatlak

Cumhur İttifakı'nın ortağı olan MHP ve BBP'den çatlak sesler gelmeye devam ediyor.
Milli Gazete’de yer alan habere göre, MHP İstanbul Milletvekili Atilla Kaya'nın, “Ülkücüler Erdoğan'a oy vermeyecek” açıklamasından sonra BBP'nin Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Hakkı Öznur da, yayınladığı Adalet ve Demokrasi Beyannamesi'yle ittifaka tepki gösterdi. Öznur, “Tek adam, tek parti rejimine, AKP despotizmine karşı çıkan mazlumların, ezilenlerin, zulme uğrayanların sesi ve umudu olan ülkücüler; muktedirlere, zulmedenlere oy vermez, destek vermez! Ve onlarla işbirliği yapmaz" dedi.