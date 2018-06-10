'Cumhur İttifakı'nda çatlak

AKP, MHP ve BBP'den oluşan 'Cumhur İttifakı'ndan çatlak sesler gelmeye devam ediyor. BBP Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Hakkı Öznur, 'Tek adam, tek parti rejimine, AKP despotizmine karşı çıkan mazlumların, ezilenlerin, zulme uğrayanların sesi ve umudu olan ülkücüler; muktedirlere, zulmedenlere oy vermez, destek vermez! Ve onlarla işbirliği yapmaz' dedi.