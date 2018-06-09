'AKP, MHP'ye oy vermeyin çağrısı yapıyor'

MHP Gaziantep ikinci sıra milletvekili adayı avukat Sermet Atay, AKP adaylarının gittikleri her yerde MHP’ye oy vermeyin çağrısı yaptıklarını söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep ikinci sıra milletvekili adayı avukat Sermet Atay, AKP'li adaylara tepki gösterdi.

Telgraf Gazetesini ziyaret eden Atay, AKP'lilerin seçim sahasında MHP aleyhine çalıştığını söylerken, bu durumun etik olmadığını Cumhur İttifakına ihanet olduğunu dile getirdi.

Bir ittifak sonrası seçime katıldıklarını söyleyen Atay, AKP kurmaylarının ne yapmaya çalıştıklarına anlam veremediğini ifade etti.

7 Haziran’da hükümet kurma çalışmalarına katılmadıkları için halkın kendilerine tepki gösterdiğini ifade eden Atay, MHP’nin asıl oyunun o seçimlerin baz alınarak hesaplanması gerektiğini söyledi.