MHP'li vekil: İkinci tura kalırsa Erdoğan kaybeder

MHP'li muhalif vekil Atilla Kaya, 'Tayyip Erdoğan bu seçimi alamayacak. İkinci tura kalırsa eğer kesin kaybedecek' dedi.

MHP'de Bahçeli yönetimine muhalif olan İstanbul Milletvekili Atila Kaya, seçimlere ilişkin Sözcü gazetesine değerlendirmelerde bulundu.

"İyi Parti'yi oluşturan kadroların yüzde 80'inden fazlası bizim arkadaşlarımızdan oluşuyor. Ama parti ve program olarak baktığımız zaman Türk milliyetçiliği ve ülkücülüğü esas almış bir yapısının olmadığını görüyoruz" diyen Kaya, "Temennimiz önümüzdeki süreçte bu ayrılığın son bulması ve yeniden herkesin baba ocağında buluşması. 2019 yılı MHP'nin 50. yılı olacak. Ama bu anlamda MHP'nin bir cumhurbaşkanı adayı da yok. Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bu ideolojiye sahip mevcut yönetim nasıl olur da kendilerine taban tabana zıt, milliyetçiliği hasım olarak, İslam dışı bir anlayış olarak gören ve bu yönüyle 'Milliyetçilik ayaklar altındadır' diyen bir siyasal İslamcıyı cumhurbaşkanı adayı olarak bizim karşımıza çıkarır? İtirazımız buna. Tayyip Erdoğan bu seçimi alamayacak. İkinci tura kalırsa eğer kesin kaybedecek. MHP de 50. yılı olan 2019'da kurucu ayarlarına geri dönecek" ifadelerini kullandı.