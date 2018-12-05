CHP'li Özel: Cumhur İttifakı dışında kalan herkes ittifak ortağımızdır

CHP Grup Başkan Vekili Özel, 'Sadece İyi Parti değil, cumhur ittifakı dışında kalan, onların dışladıkları herkes bizim ittifak ortağımızdır' dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Özel, Tokat'ta katıldığı panel öncesinde yerel seçimlerde de yapılması planlanan ittifaka ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP ve İyi Parti'nin hangi illerde aday çıkarıp, çıkarmayacağı sorusu üzerine CHP'li Özel, ''Öyle bir şey yok. CHP il pazarlığına girmeyi ve böyle bir tartışmayı sürdürmeyi sağlıklı bulmuyor. Liderlerimiz de ifade ettiler. Sadece İyi Parti değil bu 'cumhur ittifakı' diye ifade edilen ve sarayın her yere hakim olmasını, her şeyi belirlemesini sağlamak üzere şekillendirilmiş ittifakın dışında kalan, onların dışladıkları, şeytanlaştırdıkları, ötekileştirdikleri, onların umursamadıkları, hor gördükleri herkes bizim ittifak ortağımızdır" dedi.

Özel, yarın duyurulması beklenen 200 adayla ilgili açıklanacak iller arasında büyükşehirlerin olup olmadığıyla ilgili ise "Tabi içerisinde bazı büyükşehirlerin de olduğu adaylarımızı Parti Meclisi'nin onayından sonra ilan edeceğiz" dedi.

'ÖZEL DURUMLAR OLABİLİR'

Bazı siyasi partiler gibi bazı yerlerde aday çıkarıp, bazı yerlerde çıkarmama pazarlığı yerine doğru adayları belirleme arayışında olduklarını dile getiren Özel, şöyle konuştu: ''Liderlerimiz içinde bulunulan birlikteliğe zarar vermeyecek, iyi belediyecilik yürütecek adayların seçilmesiyle ilgili bir temasta bulunuyorlar. Bu birlikteliği liderlerimiz daha önce yaptıkları görüşmeleri sürdürerek devam edecekler. Bazı yerlerde çok özel durumlar olabilir. Onları görüşmelerden sonra öğreneceğiz."

'TEK BAŞINA BÜYÜKŞEHİR ALAMIYORLAR'

Anketlere göre "AKP'nin tek başına hemen hemen hiçbir yerde büyükşehir belediyelerinde başarılı olamayacağını" belirten Özel, "İttifak için birbirlerine sarılmış durumdalar. Tabi bunun karşılığında kendileri yerel seçimlerde yasal bir altyapısı olmamasına rağmen bir ittifak çalışması yürütüyorken, onların dışındaki partilerin böyle bir çabanın içerisinde olmamaları düşünülemez" dedi.