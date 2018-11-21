İyi Parti: CHP ile temel ilkelerde anlaştık

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, CHP ile yerel seçim ittifakı için temel ilkelerde anlaşmaya varıldığını açıkladı.

İyi Parti, CHP ile yerel seçim ittifakı için temel ilkelerde anlaşmaya varıldığını açıkladı.

İttifak çalışmalarının sürdürüleceğini dile getiren İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, “İttifak konusunda yol haritası belirlenmeye başladı” diye konuştu.

Açıklama iki parti heyetlerinin yaptığı görüşmenin ardından geldi. Koray Aydın, “İsim gibi konulara girmedik. Hiç isim konuşmadık. İl ve ilçe sayısı verecek durumda değiliz. En kısa zamanda görüşmeler tamamlanacak” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in arasında başlayan görüşmelerde yerel seçimlerde Türkiye geneline yönelik bir ittifak yerine, kapsamı ilçeler ve bazı iller düzeyinde bölgesel işbirliğinin yapılmasına yönelik formüllerin konuşulduğu öne sürülmüştü.