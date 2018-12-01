Kılıçdaroğlu'ndan ortak aday açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti ile ortak aday gösterme konusundaki bir soruya 'Ankara’da da, İstanbul’da da, Adana’da da, Mersin’de de her yerde güzel şeyler olacak' diye yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde İyi Parti ile ortak aday gösterme konusunda kendisine yöneltilen bir soru üzerine "Çok güzel şeyler olacak. Demokrasiyi yerelde bu topluma göstereceğiz" dedi.

Ankara Yenimahalle Belediyesi'nin bir açılışına katılan Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara'da CHP ile ortak aday çıkarabilecekleri yönündeki açıklamasının sorulması üzerine "Ankara'da da, İstanbul'da da, Adana'da da, Mersin'de de her yerde güzel şeyler olacak. Bütün vatandaşların bunu bilmesini isterim. Demokrasiyi yerelde bu topluma göstereceğiz ve demokrasiyi kazandıracağız ve güçlendireceğiz" diye konuştu.

