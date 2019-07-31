CHP’den ‘Siyasi Ahlaksızlıkla Mücadele’ teklifi

Belediyelerde AKP ve CHP'lilerin yakınlarının işe alındığı yönündeki haberlerin ardından CHP tarafından 'Siyasi Ahlaksızlıkla Mücadele ve Siyasi Etik Kanunu Teklifi' Meclis'e sundulu.

Belediyelerde partilerin yaptığı torpil atamaları sonrası CHP'den "Siyasi Ahlaksızlıkla Mücadele ve Siyasi Etik Kanunu Teklifi" Meclis'e sundulu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun imzacı olduğu teklif CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç’un imzalarıyla TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

CHP'li Özgür Özel, teklife ilişkin, "Meclis açılır açılmaz da tüm siyasi partilerin tutumlarını netleştirmelerini isteyeceğiz. CHP ile ilgili tavizsiz yaklaştığımız ve derhal müdahale ettiğimiz birkaç özel vaka dışında haksız yaklaşımlar var. Bu konuda iktidar partisine yakın ve onun ağzı ve sözü olanlar, CHP ile ilgili bu bir iki örneği köpürte dursun, biz net tavrımızı koyduk. Ama bir tek açıklama yok AK Parti’den" açıklamasında bulunmuştu.