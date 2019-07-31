Eş, dost, akraba atamaları... İşte AKP'nin listesi

Son günlerde CHP'li belediyelerin yaptığı akraba atamaları tepki çekerken, AKP'de de akraba atamalarına tam gaz devam ediyor.

Eş, dost, akraba atamaları gündemdeki yerini koruyor. Atama tartışmaları AKP'de kritik koltuklara oturtulan aileleri hatırlattı.

Sözcü’nün haberine göre; AKP iktidarı ile birlikte, bakan, milletvekili, genel müdür ve başkanların yakınları, kamuda üst düzey görevlere geldi.

O listeden bir bölüm şöyle:

- Eski Bakan ve AKP Ankara Milletvekili Emrullah İşler'in ağabeyi Nurullah İşler, Devlet Arşivleri Başkan Yardımcısı oldu.

- AKP Adıyaman Milletvekili Fatih Toprak, danışmanı olarak, akrabası Mehmet Öztürk'ü işe aldı. Toprak tepkilerin üzerine geri adım attı.

- Eski Aile Bakanı Fatma Betül Sayan'ın kız kardeşi Ayşe Sayan Koytak, Kuveyt Büyükelçisi, diğer kardeşi Sümeyye Sayan da İBB Meclisi Üyesi oldu. Sayan'ın diğer kardeşi Fatih Sayan ise Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı ve Türk Telekom'un Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildi.

- AKP'li Trabzon Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da 31 Mart'a kadar öğretmen olan kayınbiraderi Zülfü Turan'ı, Muhtarlık Daire Başkanı ve Özel Kalem Müdürü yaptı.

- Fazilet Partisi eski Milletvekili Merve Kavakçı, Malezya'da büyükelçilik görevinde bulunuyor. Kavakçı'nın kız kardeşi Ravza Kavakçı ise halen AKP'de milletvekilli...

- AKP'li eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın eşi Funda Kocabıyık da Uşak Valisi olarak atandı.

- Kamu bankaları Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın yönetimine eski Bakan Abdülkadir Aksu, AKP'li eski İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, eski Bakan Faruk Çelik, eski Meclis Başkan vekili Sadık Yakut atandı.