CHP’den Bucak'ın adaylığına ilişkin açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde aday gösterilen Mehmet Fatih Bucak’la ilgili eleştiriler için ‘Arkadaşlarımızın değerlendirmesidir’ dedi.

CHP’nin Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Bucak aşireti lideri ve eski MHP’li Fatih Mehmet Bucak’ı aday göstermesi parti içinde de eleştirilere yol açarken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun eleştiriler için “arkadaşlarımızın değerlendirmesidir” dedi.

Torun düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili soruya verdiği yanıtta “Adaylaşma sürecinde veri ve bilgiye dayanarak ve sonuçta örgütlerimizin değerlendirmeleri ile potaya koyulup adaylaşma süreci gerçekleşmiştir. Tabii burada herkesin eleştirisi olabilir” dedi.

Torun “Fatih Bucak sonuçta Urfa’da il başkanımızın, milletvekilimizin ve arkadaşlarımızın değerlendirmeleri sonucunda aday yapıldı. Adaylaşma süreci de bu bilgiler ışığında oluştu. Eleştiriler arkadaşlarımızın değerlendirmesidir” diye konuştu.

İlk önce MHP'den adaylığını açıklayan Bucak, "Bucak'ın içinde bir tane başka partili araba görürsem kendileri bilir, şimdiden kendilerine mezar kazmaya başlasınlar" demişti.