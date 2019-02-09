Özgür Özel: Siverek adayı Bucak'ı duydum, şok oldum

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Siverek adayı Mehmet Fatih Bucak'ın adaylığını gazetecilerden duyduğunu söyleyerek, 'Şok oldum' dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP’nin Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde aday gösterdiği Mehmet Fatih Bucak için iki ay önce söylediği sözlerini hatırlatarak, duruma tepki gösteren Fatih Portakal’a yanıt verdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Özgür Özel, Bucak’ın adaylığını Karaman’daki aday tanıtım toplantısında DHA muhabirinden öğrendiğini belirtti. Özel, “Sayın Fatih Portakal Siverek haberini Karaman’da aday tanıtım toplantısında DHA muhabirinden duydum. Şok oldum. İki ay önce yaptığım değerlendirmenin arkasındayım. Bu konuyu Pazartesi MYK’de gündeme getireceğim” ifadelerini kullandı.

CHP’nin Mehmet Fatih Bucak’ı aday gösterilmesini eleştiren Fatih Portakal, “Bir yerde Alper Taş’ı aday göster, başka yerde tehditte sınır tanımayan Mehmet Fatih Bucak’ı… CHP’de bu nasıl bir savrulma ve ilkesizliktir. Anlatan varsa anlatsın… Özgür Özel şimdi ne diyecek acaba?” demişti.

CHP MYK’nin aday belirlenmeyen yerler için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na atama yetki vermesi sonrası adaylığı açıklanan Mehmet Fatih Bucak, MHP’den aday adayı olduğu dönemde ”Bir daha Bucak’ın içinde bir tane başka partiyle araba görürsem kendileri bilir, şimdiden kendilerine mezar kazmaya başlasınlar” ifadelerini kullanmıştı.