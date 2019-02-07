Kılıçdaroğlu kararını verdi: 'Mezar kazmaya başlasınlar' diyen aşiret lideri CHP adayı oldu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aday belirleme yetkisini tek başına üzerine aldığı 16 yerdeki adaylarını açıkladı. Kılıçdaroğlu, Urfa Siverek'te Bucak aşiretinden Fatih Mehmet Bucak'ı aday gösterdi. Bucak daha önce AKP ve MHP'ye adaylık başvurusu yapmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aday belirleme yetkisini üzerine aldığı 16 yerde kararını açıkladı.

Açıklanan yerlerden biri Urfa'nın Siverek İlçesi olurken, Kılıçdaroğlu bu ilçede tartışma yaratacak bir ismi aday gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun Siverek adayı Bucak aşiretinden Fatih Mehmet Bucak oldu.

İlk önce MHP'den adaylığını açıklayan Bucak, "Bucak'ın içinde bir tane başka partili araba görürsem kendileri bilir, şimdiden kendilerine mezar kazmaya başlasınlar" demişti.

MHP bu ilçede başka bir ismi aday gösterince açıkta kalan Bucak, CHP'den aday gösterildi.