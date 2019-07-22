Çavuşoğlu: Trump yaptırım uygulamak istemiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'ABD'deki farklı sesler azaldı, Trump yaptırım uygulamak istemiyor. Trump yaptırımları engelleyebilir, uygulamayabilir. Beklentimiz bu. Bunu Cumhurbaşkanımız Erdoğan iletti' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin olası yaptırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

'TRUMP YAPTIRIM UYGULAMAK İSTEMİYOR'

TGRT'ye konuk olan Çavuşoğlu, "ABD'deki farklı sesler azaldı, Trump yaptırım uygulamak istemiyor. Trump yaptırımları engelleyebilir, uygulamayabilir. Beklentimiz bu. Bunu Cumhurbaşkanımız Erdoğan iletti. Trump verdiği sözleri tutan birisi" derken, "S-400'ler tespit etme, vurma mesafesi açısından Patriot'tan daha iyi. Biz buna ve daha pahalı olmasına rağmen müttefiklerimizden Patriot almak istedik ama yanaşmadılar. S-400 hep açık kalacak, tespit etmek için saldırıyı açık kalması gerekiyor" ifadesini kullandı.

'7-8 MİLYON DOLAR MALİYET ARTIŞI'

Çavuşoğlu, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının uçak başı diğer ortaklara 7-8 milyon dolar fazla maliyeti olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, "Projeden çıkarılma konusunda net bir gelişme yok ama oradaki çalışanlarımızın bazı yerlere girişi engellendi" dedi.

'İNCİRLİK KONUSUNDA GEREKİRSE ADIM ATARIZ'

"ABD bize yönelik hasmane tutum sergilerse gizlimiz saklımız yok, karşı adımlar atarız. Bizim de ABD'ye verecek cevaplarımız olacaktı" diyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin NATO'dan çıkarılmasının mümkün olmadığını söyledi, eksen kayması eleştirilerine güldüğünü dile getirdi.

Çavuşoğlu, "İncirlik-Kürecik konusunda biz süreci işletiyoruz. Fakat ABD yaptırım uygularsa biz de gereken cevabı veririz. Biz bunu uygulamak istemeyiz fakat ABD bize hasmane tutum sergilerse biz de karşı adım atarız" diye konuştu.

'F-35 VERİLMEZSE BAŞKA KAYNAKLARDAN KARŞILARIZ'

Çavuşoğlu, ABD'nin F-35 savaş uçaklarını vermemesi durumunda Türkiye'nin ihtiyaçlarını başka kaynaklardan gidereceğini söyledi.

GERİ KABUL ANLAŞMASINI ASKIYA ALDIK

Çavuşoğlu, AB ile süren görüşmelere ilişkin ise, "Geri kabul anlaşması ve vize serbestesi aynı anda yürürlüğe girecek. Geri kabul anlaşmasını askıya aldık" dedi.