Bir uyarı daha: Gebze-Halkalı Marmaray hattının hazır olması için üç aya ihtiyaç var

AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılacağı duyurulan Gebze-Halkalı Marmaray hattı için, uzmanlardan teknik uyarılar gelmeye devam ediyor. Birleşik Taşımacılık Sendikası 1 nolu şube sekreteri Veysel Akbayer, 'Ben 35 yıllık makinistim, bu hatta çalışıyorum. Halkalı-Gebze arasındaki yol güzergâhındaki sinyallerin ve makasların tamamen değişmesinden dolayı bunların yerlerini tam olarak bilmiyoruz. Hattın hazır olması için 3 aya ihtiyaç var' dedi.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), Gebze-Halkalı Marmaray hattı için uyarılarda bulundu. Sendikanın iddiasına göre, hattın açılmasına engel çok önemli eksiklikler var ve bunlar giderilmeden erkenden hizmete girmesi büyük kazalara sebep olabilir. BTS 1 nolu Şube Sekreteri Veysel Akbayer, "Mesela 10002 numaralı tren ekrandan kayboluyor ve kumanda merkezi bunu göremiyor. Bu trenin kaybolması demek kazaya sebebiyet vermesi demektir" diye konuştu.

'GÜZERGAHTAKİ SİNYAL VE MAKASLARIN YERİ DEĞİŞTİ, MAKİNİSTLER TAM YERLERİNİ BİLMİYOR'

VOA News'ten Tan Çetin'in haberine göre Veysel Akbayer, şunları söyledi: “Her şeyin yetersiz olması sebebiyle bu hattın erken olarak açılmasına biz karşı çıktık. Karşı çıkmamızın sebebi de buradaki emniyetin yeterli olmaması. Birinci neden makinistlerin tecrübesizliği. Ben 35 yıllık makinistim ve bu hatta çalışıyorum. Fakat Halkalı-Gebze arasındaki yol güzergâhındaki sinyallerin ve makasların tamamen değişmesinden dolayı biz bunların yerlerini tam olarak bilmiyoruz. Her ne kadar tren otomatik olarak gitse de acil bir durumda manuel kullanmamız ve duruma müdahalede bulunmamız gerekecektir ve maalesef biz bu müdahalelerde bulunamayacağız ve bu da kazaya neden olacaktır.”

'HATTIN HAZIR OLMASI İÇİN ÜÇ AYA İHTİYAÇ VAR'

Halkalı-Gebze Marmaray hattının şu an 3 aylık bir zamana ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Akbayer, sözlerine şöyle devam etti: “Son 15 yılda demiryollarında büyük ölümcül kazalar meydana geldi. Biz bu üzücü olayların bir daha yaşanmaması için yetkilileri uyarıyoruz. Tam olarak her şey tespit edilip, eksikler tamamlanıp, demiryollarına teslim edildikten sonra çalışmalara başlanmasını istiyoruz.”