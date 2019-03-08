AKP büyük tehlikeye karşın Halkalı-Gebze hattını seçimden önce açmak istiyor

Daha önce 10 Mart’ta açılacağı duyurulan Halkalı-Gebze Marmaray Hattı’nın açılışı sessiz sedasız ertelendi. Ancak AKP halen büyük eksikliklerin bulunduğu hattın seçim öncesi açılmasında ısrarcı. Ulaştırma Bakanı Turhan hattın ‘önümüzdeki haftadan sonra’ açılacağını söyledi.

Halkalı-Gebze Marmaray Hattı’nın daha önce 10 Mart olarak duyurulan açılışı sessiz sedasız ertelendi. Erteleme konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı ancak TCDD tarafından açılışa ilişkin yapılan duyurulardaki tarih kısmı kapatıldı.

Erteleme Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası’nın (BTS) hattın hazır olmadığına, 7 önemli eksikliğinin bulunduğuna ilişkin açıklamaları sonrası geldi.

BTS Başkanı Hasan Bektaş soL’a yaptığı açıklamada hattın bir an önce açıklamasını en çok kendilerinin istediğini ancak sözkonusu eksiklerle açılmasının büyük tehlike yaratacağını söyledi. Bektaş sözkonusu eksikliklerin de 5-10 gün içinde giderilebilecek eksiklikler olmadığının altını çizdi.

Ancak bugün Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan tarafından yapılan açıklama, AKP’nin hattı daha eksiklikleri giderilmeden 31 Mart yerel seçimleri öncesinde açma konusunda ısrarcı olduğunu gösterdi.

Bakan Cahit Turhan bugün Mudurnu’daki esnaf ziyareti sırasında yaptığı açıklamada hattın “önümüzdeki haftadan sonra” açılacağını söyledi.

Turhan “Hızlı tren ülkemize, insanlarımıza, bu coğrafyada hizmet veriyor. Ankara-İstanbul, Konya-İstanbul, inşallah önümüzdeki haftadan sonra da Marmaray'daki boğaz geçişiyle Halkalı'ya kadar hizmet verecek” diye konuştu.

‘MARMARAY’I SEÇİMLERE ALET ETMEYİN’

Birleşik Taşımacılık Sendikası 5 Mart’ta yaptığı basın açıklamasında hattaki testlerin ve eksiklerin henüz tamamlanmadığını belirterek yetkilileri uyarmıştı.

“Marmaray’ı seçimlere alet etmeyin” diyen sendika, hattın açılışa hazır olmadığı konusunda uyararak şu ifadelere yer vermişti:

“Yönetmeliklerle belirlenmiş testler ve personelin eğitimleri tamamlanmadan, teknolojik eksiklikler giderilmeden, dile getirdiğimiz sorunlar giderilmeden Marmaray yeterlilik sertifikasyonu verilerek hattın demiryolu trafiğine açılmasından siyasi iktidar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TCDD bürokratlarının yanında hatta sertifikasyon veren kurum da sorumlu olacaktır. Yolcuların, çalışanların can güvenliği açısından afişlerle ilan edilen 10 Mart 2019 tarihindeki açılışın durdurulmasını talep ediyoruz.”

