Gebze-Halkalı Marmaray hattında tehlike: Büyük kazalara neden olabilir

31 Mart seçimleri öncesi AKP'nin devreye sokmaya hazırlandığı Gebze-Halkalı Marmaray Hattı için Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası'ndan (BTS) önemli bir uyarı geldi. Marmaray Projesinin yüzeysel hatlarının henüz test ve sertifikasyon süreci tamamlanmadan şov için açılacağını belirten BTS, Marmaray’ın Gebze Halkalı arasının bu haliyle açılmasının telafisi imkânsız kazalara neden olacağına dikkat çekti. BTS Başkanı Hasan Bektaş, soL'a yaptığı açıklamada, 10 Mart olan açılış tarihinin afişlerden kaldırıldığını açıkladı.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), Gebze-Halkalı Marmaray Hattı'nın 10 Mart'ta yapılacak açılışı öncesi bir basın toplantısı düzenleyerek önemli uyarılarda bulundu.

"31 Aralık 2018 tarihine yetiştirilemeyen Marmaray Projesinin yüzeysel hatları henüz test ve sertifikasyon süreci tamamlanmadan 31 Mart 2019 yerel seçimlere yönelik bir şov açılış yapılacaktır" diyen BTS Genel Başkanı Hasan Bektaş, "Marmaray’ın Gebze Halkalı arasının eksikliklerle açılması telafisi imkânsız kazalara neden olacağından başta Ulaştırma Bakanlığını, TCDD Genel Müdürlüğünü ve sertifikasyon teşkilatını uyarmayı görev olarak kabul ediyoruz" dedi.

MADDE MADDE OLASI TEHLİKELER

AKP iktidarında yaşanan kazaların hepsindeki ortak noktaların demiryolu mühendislik ve biliminin dışlanarak liyakatsiz kadrolaşmaya gidilmesi, seçim gösterisi yapılması ve özelleştirme politikalarının hayata geçirilmesi olduğunu vurgulayan Bektaş, ​"Uyarıyoruz Marmaray henüz hazır değil" diye konuştu.

"76 kilometrelik (Ayrılıkçeşmesi-Kazlıçeşme hariç) Marmaray projesine sertifikasyon alınabilmesi amacı ile yolcusuz test çalışmaları 1 Mart 2019 tarihinde başlanılmış olup, hatta sertifikasyon alınıp alınamayacağı daha belli olmadan hattın açılış tarihi 10 Mart 2019 olarak kamuoyuna ilan edilmiştir" diyen Bektaş, olası tehlikeleri sıraladı:

2013 yılında hizmete açılan 13,6 hat kesiminde çalışan Makinistler yeterince bilgi ve deneyime sahip olmakla beraber yeni yapılan 63 kilometrelik hattın eğim, peron, sinyal, makas yerleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları için yol tecrübesine tabi tutulmaları gerekmektedir. Marmaray projesinin toplam 76 kilometrelik kısmında görev yapmak üzere İş-Kur üzerinden alınmış 90 adet makinistin eğitim ve yol deneyimleri yeterince yerine getirilmeden görevlendirilmeleri kazalara davetiye çıkarmaktır. Makinistlik mesleğinin mesleki teknik bilgi ve deneyimle birlikte yapılması gereken bir meslek olduğunu düşünürsek burada da çok ciddi aksaklıkların olacağı ön görülmektedir.

OCC kumanda merkezinde proje gereği bulunması gereken 6 masanın her birinde 7 adet Tren Trafik Kontrolünün görev yapması gerekmektedir. Toplamda 42 adet Tren Trafik kontrolörü istihdam edilmesi gerekirken bu sayı henüz tamamlanmamış olmasının yanında Tren Trafik Kontrolörü unvanlı personelin başka birimlerde görevlendirilmiştir.

Aynı hat üzerinde hem Marmaray trenleri ve hem de ana hat trenlerinin çalıştırılması öngörüldüğünden ERTMS (European Rail Traffic Management System) sistemi ile çalışacak trenler için bazı noktalarda sinyal görüş mesafesi çok kısa olup yönetmeliklerle belirlenmiş frenleme mesafesi için yetersizdir.

Marmaray trenlerinin işletim sistemi olan CBTC (Communications Based Train Control) iletişim tabanlı tren kontrol sistemi henüz tam olarak çalışmamaktadır.

OCC Kumanda merkezi ekranında sık-sık tren kayıpları yaşanmaktadır. Yani hat üzerinde işleyen trenler Trafik Kontrolörü ekranında zaman zaman görünmemektedir.

Halkalı, Gebze ve bazı istasyonlarda otomatik motorlu makaslarda henüz makas motorları yoktur, makaslar tıpkı Ankara YHT garı batı çıkışında olduğu gibi makasçı tarafından tanzim edilmektedir.

Bektaş, "Sonuç olarak yönetmeliklerle belirlenmiş testler ve personelin eğitimleri tamamlanmadan, teknolojik eksiklikler giderilmeden, dile getirdiğimiz sorunlar giderilmeden Marmaray yeterlilik sertifikasyonu verilerek hattın demiryolu trafiğine açılmasından siyasi iktidar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TCDD bürokratlarının yanında hatta sertifikasyon veren kurum da sorumlu olacaktır. Yolcuların, çalışanların can güvenliği açısından afişlerle ilan edilen 10 Mart 2019 tarihindeki açılışın durdurulmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA TARİH DEĞİŞİKLİĞİ Mİ?

Yapılan uyarılar ve tespitlere ilişkin Bakanlıktan ya da yetkili kurumlardan herhangi bir geri dönüş alıp almadıklarını sorduğumuz BTS Genel Başkanı Hasan Bektaş, soL'a yaptığı açıklamada, kendilerine herhangi bir geri dönüş yapılmadığını ama dünkü açıklamalarından sonra her yere asılan 10 Mart açılış tarihinin afişlerden kaldırıldığını açıkladı.

Bektaş, büyük bir tehlike arz eden bu açılışın 10 Mart'ta yapılıp yapılmayacağını ya da hangi tarihe ertelendiğini henüz bilmediklerini, bu yönde bir açıklama yapılmadığını dile getirdi.

AKP İKTİDARINDA YAŞANAN 'KAZALAR'