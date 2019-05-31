Binali Yıldırım ne olduğunu unutmuş: Tek cümlelik Kadir Topbaş yanıtı

15 Temmuz darbe girişiminde eşi ve oğlunu kaybeden Nihal Olçok, Binali Yıldırım'ın Kadir Topbaş'ı ziyaret etmesine tepki gösterirken, Yıldırım'dan tek cümlelik bir yanıt geldi.

15 Temmuz darbe girişiminde eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip’i kaybeden Nihal Olçok, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı ziyaret eden AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım’a tepki gösterdi.

“Yahu neler oluyor. Siz Kadir Topbaş'ı FETÖ'den dolayı görevden istifa ettirmediniz mi? Aklımla mı imanımla mı oynuyorsunuz?” diyen Olçok'a yanıt veren Binali Yıldırım, Topbaş'ın Erdoğan tarafından görevden alındığını unutarak, “Kadir Topbaş uzun süre bu şehirde belediye başkanlığı yaptı, daha sonra kendi isteğiyle görevinden ayrıldı” ifadesini kullandı.