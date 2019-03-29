Ballı ihale duygusallığı: Erdoğan'ın diğer damadı da siyasete girdi...

2007 yılından bu yana TSK'ya İHA satışı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar, muhalefeti hedef alarak, 'Milli SİHA’larımızın isabetli vuruşlarının yankısı terör destekçisi sözde siyasetçilerden geliyor' dedi.

Baykar adlı firmanın yönetim kurulu üyesi olan, TSK'ya 2007 yılından bu yana İHA satan ve buna SİHA'ları da ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar, siyasete girme sinyali de verdi.

Sosyal medyadan muhalefeti hedef alan Bayraktar, "TSK’mızın başarılı operasyonlarında Milli SİHA’larımızın isabetli vuruşlarının yankısı terör destekçisi sözde siyasetçilerden geliyor. teröristleri, terör destekçilerini ve terör sevicileri üzmeye devam edeceğiz. Milli SİHA'larımız ve Roketsan üretimi Milli Akıllı Mühimmat dünyada kendi sınıfının en iyileri. Maliyetleri de dünyadaki emsallerinin 5'te biri. İkisi de dışarıdan tedarik edemediğimiz stratejik teknolojiler. TSK'mız dünyada bu teknolojiyi en etkin kullanan üç ülkeden biri" açıklamasında bulundu.

47 MİLYON DOLAR KAZANDI

Şu anda TSK envanterinde Bayraktarlar tarafından yapılan 12 adet TB-2 taktik İHA bulunurken, bunlar için 47 milyon dolar ödendi.