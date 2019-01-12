Ukrayna, Erdoğan'ın damadından İHA alacak

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın teknik müdürü olduğu Baykar Makina'dan 12 adet insansız hava aracı alımı anlaşmasının imzalandığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Türkiye’den 12 adet insansız hava aracı alımı anlaşması imzalandığını açıkladı.

Poroşenko Facebook hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la anlaştığımız gibi, Ukrayna ordusuna Türk Bayraktar TB2 insansız hava aracı satın alınmasına yönelik anlaşma imzalandı" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı mesajında "Bu operasyonel ve taktik düzeydeki yepyeni İHA'lar yüksek teknolojik özellikli olmasının yanı sıra zırhlı araçları ve güçlendirilmiş mevzilerle denizdeki hedefleri vurmaya yönelik modern yüksek hassasiyetli füzelerle donatılabiliyor" ifadelerini kullandı.

Anlaşma Ukrayna devlet kuruluşu Ukrbronprom bünyesindeki Ukrspetsproekt ile Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın teknik müdürü olduğu Baykar Makina şirketi arasında imzalandı.

