Haberleri okumadan sansürlüyorlar: Damat istedi, soL'un haberi sansürlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar, soL'da dün yayımlanan '24 Haziran sonrası yeni dönem: Aile atamaları sürüyor...' başlıklı haberi sansürletti. Mahkemenin sansür gerekçesi olarak sunduğu ifadeler soL'un haberinde yer almazken, geriye tek seçenek kalıyor: Haberler artık okunmadan sansürleniyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilal Erdoğan'ın yöneticisi olduğu Vakfın Başkanı Haydar Ali Yıldız'ı "cumhurbaşkanı başdanışmanı" sıfatıyla atamış, soL da konuyu son dönemde yapılan benzer atamarla birleştirip haberleştirmişti.

Haberde Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın arkadaşının da bakan yardımcısı yapıldığına atıf yer alırken, damat Bayraktar, soL'un haberinin yayınlanmasının üzerinden henüz birkaç saat geçtikten sonra mahkemeden erişim engeli talep etti.

Mahkeme damadın bu talebini kabul ederken, haberimize yayınlandıktan kısa süre sonra erişim engeli getirildi.

Ancak mahkemenin kararında "Dilekçe ve ekleri ile talebe konu yayınlar incelendiğinde talebe konu sitelerde 'Haliç'te Kalan Son Tersane Erdoğan'ın Damadına Tahsis Edildi', 'Küçük damada büyük kıyak iddiası', 'Fatih'in mirasını damadına verdiler' şeklinde haberler yapıldığı görülmüştür. Yayındaki ifadelerin bir resmi evraktan alındığına, ya da anlatılan olayın varlığına dair bir haber, delil ve hatta iddia dahi bulunmaksızın afaki bir şekilde talepte bulunanı suçlayıcı yayının haber, düşünce veya eleştiri hürriyeti kapsamında değerlendirilemeyeceği, doğrudan talepte bulunanın kişilik haklarını ihlal kastı ile yapıldığı kanaatine varılmış" ifadeleri yer aldı.

Oysa soL'un haberi, mahkemenin sıraladığı başlıkları ve içerikleri değil, damadın arkadaşının bakan yardımcısı yapılmasını içeriyordu. Yani mahkeme Yurt, Bianet ve T24'te yayınlanan haberleri sansürlerken, soL'un haberini de okumadan, damadın talebiyle erişime engelledi.

"24 Haziran sonrası yeni dönem: Aile atamaları sürüyor..." başlıklı haberimizde şu bilgiler yer alıyordu: