Haberleri okumadan sansürlüyorlar: Damat istedi, soL'un haberi sansürlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilal Erdoğan'ın yöneticisi olduğu Vakfın Başkanı Haydar Ali Yıldız'ı "cumhurbaşkanı başdanışmanı" sıfatıyla atamış, soL da konuyu son dönemde yapılan benzer atamarla birleştirip haberleştirmişti.
Haberde Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın arkadaşının da bakan yardımcısı yapıldığına atıf yer alırken, damat Bayraktar, soL'un haberinin yayınlanmasının üzerinden henüz birkaç saat geçtikten sonra mahkemeden erişim engeli talep etti.
Mahkeme damadın bu talebini kabul ederken, haberimize yayınlandıktan kısa süre sonra erişim engeli getirildi.
Ancak mahkemenin kararında "Dilekçe ve ekleri ile talebe konu yayınlar incelendiğinde talebe konu sitelerde 'Haliç'te Kalan Son Tersane Erdoğan'ın Damadına Tahsis Edildi', 'Küçük damada büyük kıyak iddiası', 'Fatih'in mirasını damadına verdiler' şeklinde haberler yapıldığı görülmüştür. Yayındaki ifadelerin bir resmi evraktan alındığına, ya da anlatılan olayın varlığına dair bir haber, delil ve hatta iddia dahi bulunmaksızın afaki bir şekilde talepte bulunanı suçlayıcı yayının haber, düşünce veya eleştiri hürriyeti kapsamında değerlendirilemeyeceği, doğrudan talepte bulunanın kişilik haklarını ihlal kastı ile yapıldığı kanaatine varılmış" ifadeleri yer aldı.
Oysa soL'un haberi, mahkemenin sıraladığı başlıkları ve içerikleri değil, damadın arkadaşının bakan yardımcısı yapılmasını içeriyordu. Yani mahkeme Yurt, Bianet ve T24'te yayınlanan haberleri sansürlerken, soL'un haberini de okumadan, damadın talebiyle erişime engelledi.
"24 Haziran sonrası yeni dönem: Aile atamaları sürüyor..." başlıklı haberimizde şu bilgiler yer alıyordu:
24 Haziran seçimlerinin ardından aile yakınlarını bakan yardımcılığı görevlerine getiren Erdoğan, şimdi de başdanışmanlığı görevi için benzer bir adım attı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete 'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Haydar Ali Yıldız atandı.
Erdoğan'ın başdanışmanlığına atadığı Yıldız, Bilal Erdoğan'ın atışlarının ardından gündeme gelen Okçular Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Başkanlığını sürdürüyor.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocukları Bilal Erdoğan ve Esra Albayrak'ın yönetiminde olduğu TÜRGEV'de görev yapan Ayşe Kardaş Ergezen'i, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakan Yardımcılığına atamıştı.
- Erdoğan, damadı Selçuk Bayraktar’ın yakın arkadaşı Mehmet Fatih Kacır'ı da Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığı görevine getirmişti.
- Erdoğan, teyzesinin oğlu olan İbrahim Er'i de Milli Eğitim Bakanı yardımcılığına atamıştı.
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Bakan Berat Albayrak'ın arkadaşı Prof. Dr. Nuri Aydın da yine Erdoğan'ın kararıyla İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü'ne atanmıştı.