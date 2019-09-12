Bahçeli'den 'Susamam' açıklaması: Rap adına Türkiye’de darbe yapmaya heveslenen insanlar...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kabinede revizyona karşı olduğunu belirten Bahçeli, Arınç'ın son açıklamalarına ilişkin ise 'AKP'yi baltalıyor' dedi. Bahçeli, Susamam adlı rap parçasına ilişkin ise, 'Rap adına Türkiye’de darbe yapmaya heveslenen insanlar türer. Bazıları sanat uğruna Türkiye’yi kurban etmeye çalışıyorlar' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

'ARINÇ'A SAYGIMI YİTİRDİM'

Bülent Arınç'ın Ahmet Türk'e destek açıklamalarına tepki gösteren Bahçeli, "Türkiye’yi sıkıntıya koyacak davranışlarda artık Bülent Arınç Bey bir kenara oturmalı; ya Bursa’ya ya Manisa’ya yerleşmeli. Siyaseti tıkıyor. Şimdi herkes günü saati geldiği zaman sorar: Kozmik Oda’ya FETÖ’yü sokan kimdir? Terörle mücadelede önemli katkılar sağlandığı bir süreçte AK Parti’yi baltalıyor. Onun için kendisine olan saygımı yitirdim” dedi.

'KABİNE REVİZYONUNU UYGUN BULMUYORUM'

Bahçeli, kabine revizyonu söylentileriyle ilgili olarak da “Ben uygun bulmuyorum. Daha hizmeti yeni kavrayan Bakanları bir senede kaldırıp atamazsınız. Bakanlardan hangilerini niye beğenmiyorsunuz" dedi.

'RAP ADINA DARBE YAPMAYA HEVESLENENLER'

Bahçeli, "Susamam" isimli son günlerin popüler rap şarkısı için de bir değerlendirmede bulundu:

"Paragraf paragraf orada ne amaçlandığını biliyorum. Eğer o rapi yeni yetişen nesil bütünüyle parça parça kabul ederse her parçayı yönlendiren çevre, grup veya kişiler dış destek bulanlar Türkiye’yi karma karışık hale getirirler. Rap adına Türkiye’de darbe yapmaya heveslenen insanlar türer. Bazıları sanat uğruna Türkiye’yi kurban etmeye çalışıyorlar."