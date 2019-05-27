Arınç yeni görevini duyurdu: Böyle bir şeyi rabbim sadakatin sonucunda veriyor

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine getirileceğini duyurdu. Memleketi Manisa'da katıldığı bir iftar yemeğinde yeni görevini açıklayan Arınç, 'Böyle bir şeyi Rabbim sadakatin sonucunda veriyor, yalakalığın değil' dedi.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 15 Mayıs'ta oluşturulan Yüksek İstişare Kurulu'nun ilk üyesi belli oldu. 2002-2015 arasında TBMM Başkanlığı, Başbakan Yardımcılığı gibi görevlerde bulunan Arınç, yeni kurulda görev alacağını açıkladı.
Arınç, Erdoğan'ın kendisini Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine atayacağını söyledi.
Veli Toprak'ın Sözcü'deki haberine göre memleketi Manisa'da aile dostları ile iftar yemeğinde bir araya gelen Arınç, yeni görevini bu yemekte duyurdu.
'YALAKALIKLA DEĞİL SADAKATLE...'
Arınç, yemekteki konuşmasında şunları söyledi:
- Her yerde her şeyi konuşmak doğru değildir. Ama önemli olan konuşulacak yerde konuşmak, susulacak yerde susmaktır. Konuşulacak yerde susar, susulacak yerde konuşursanız o da çok ters olur. Sizden bir şey sorulduğu zaman doğruyu söylemek zorundayız. Efendim doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Onuncu köy olur. Ne olacak, kovarlarsa kovsunlar.
- Şimdi kim bilir benim hakkımda twit atanlar ne düşünüyorlardır. Biz yok olmuştuk. Bitmiştik. Ezilmiştik. Çürümüştük. Düşünebiliyor musunuz biz Cumhurbaşkanımızın yanında Başdanışmanlık falan değil, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi. Başkanın kendisi olacak biz de yanında olacağız. Böyle bir şeyi Rabbim sadakatin sonucunda veriyor, yalakalığın değil. Allah'a hamdolsun.