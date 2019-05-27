Arınç yeni görevini duyurdu: Böyle bir şeyi rabbim sadakatin sonucunda veriyor

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine getirileceğini duyurdu. Memleketi Manisa'da katıldığı bir iftar yemeğinde yeni görevini açıklayan Arınç, 'Böyle bir şeyi Rabbim sadakatin sonucunda veriyor, yalakalığın değil' dedi.