Erdoğan'dan ayrı düştüklerine mesaj: Bizim de hatalarımız olmuştur

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçmişte 'hata ve eksikliklerin' olabileceğini belirterek 'Görüş farklılıklarımızın dava arkadaşlığımızın önüne geçmesine müsade etmemeliyiz' dedi.

İstanbul'da düzenlenen bir iftarda 23 Haziran'da yenilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Görüş farklılıklarımızın dava arkadaşlığımızın önüne geçmesine müsade etmemeliyiz" dedi.

Açıklamasında geçmişte "hata ve eksikliklerin" olabileceğini belirten Erdoğan, "Biz bugüne kadar tüm saldırıların üstesinden birbirimize kenetlenerek geldik. Fitneyi aramıza sokmadık, kardeşliğimize leke sürdürmedik. Şu anda karşımızda olan zihniyet bakıyorsunuz FETÖ'nün ağzıyla konuşuyor, bir yerlere mesaj veriyorlar. Görüş farklılıklarımızın dava arkadaşlığımızın önüne geçmesine müsade etmemeliyiz. Hatasızlık, kusursuzluk yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Bizim de hatamız, eksiklerimiz, noksanımız olmuştur ve olacaktır. Ancak adına Türkiye dediğimiz davamıza ihanetimiz vaki değildir" şeklinde konuştu.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na yakın isimlerden eski AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Selçuk Özdağ geçtiğimiz günlerde "günahsız" anlamına gelen "ismet" sıfatını vurgulayarak "İtikatımıza göre Peygamberler dışında kimse ismet sıfatıyla muttasıf değildir. Konuşursak sorunları çözer, konuşmazsak sorunların kanser haline gelmesine göz yummuş oluruz. Susarak, alkışlayarak yanlışlar önlenmez" demişti.

AKP'nin kurucularından eski Meclis Başkanı Bülent Arınç da geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan söz ederken "Yanlışları var mı var. Benim daha çok var. Ben o insanı hataları ile örnek bir insan olarak görüyorum" değerlendirmesini yapmıştı.