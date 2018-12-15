Ankara'daki tren faciası protestosuna AKP'den cevap: Şov yapmayın

Meclis'te devam eden bütçe görüşmeleri sırasında CHP'li milletvekilleri tarafından protesto edilen Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın, Ankara'da yaşanan tren faciasının ardından istifa etmesi talep edildi. Bakanın protesto edilmesine AKP sıralarından 'Şov yapmayın' yanıtı geldi.

Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara'da 9 kişinin yaşamını yitirdiği tren faciasının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Meclis'te devam eden bütçe görüşmeleri sırasında CHP milletvekilleri tarafından istifaya davet edildi.

Bütçe görüşmeleri sırasında "istifa" yazılı kağıtlar açan CHP'li milletvekilleri Bakan Turan'ı protesto etti. CHP milletvekillerine, AKP'li milletvekilleri alkışlayarak karşılık verdi.

Birleşime beş dakika ara verildi. Bu sırada CHP milletvekilleri Genel Kurul'dan ayrıldı. Turhan'ın konuşması sırasında CHP sıralarında CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, HDP sıralarında Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen ve yanlarında birer milletvekili Genel Kurul'da bulundu.

ULAŞTIRMA BAKANI: GEREKEN YAPILACAK

Bakanlığının bütçesi üzerinde söz alan Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, "Odaklandığımız nokta insan hayatı ve güvenliğidir. Bu çerçevede kazanın sebebine ilişkin incelemeler çok yönlü olarak devam ediyor. Sonuçlarını en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız. Elbette müsebbipler hakkında gereken yapılacaktır" dedi.

Cahit Turhan, bir gazetecinin Ankara'da kaza yapan trenlerde sinyalizasyon olup olmadığı sorusunu "Bu doğru bir soru değil" diyerek cevapsız bırakmıştı.

AKP'Lİ VEKİL: ŞOV YAPMAYIN

Tuhan'ın ardından söz alan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Vefat edenler karşısında bizim muhalefetten daha az üzüldüğümüzü söyleyemeyiz. Şov yapılmasını doğru bulmuyoruz. Bir, iki arkadaşımız pankart açabilir ama bu tür eylem yapmak İçtüzüğe de aykırı. Bu manada eylem olacaksa, bireysel olmasının anlamı vardır" ifadelerini kullandı.