Ulaştırma Bakanı Turhan'dan 'sinyalizasyon' sorusuna skandal yanıt

Dün Ankara'da 9 yurttaşın yaşamını yitirdiği tren kazası faciasının nedenine ilişkin soruya Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan'dan tepki çeken bir yanıt geldi.

Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara'da 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan YHT faciasıyla ilgili açıklama yaptı.

"Adli ve idari tahkikat devam ediyor. Sinyalizasyon sistemi demiryolu sistemi için olmazsa olmaz değil" diyen Turhan, "Bu sistemin olmamasından dolayı demiryollarında işletme yapılamaz diye bir şey yok. Bilgilerinize sunuyorum. Kazadan sonra ‘Sinyalizasyon olmadığı için bu kaza oldu' gibi değerlendirme yapanlar, doğru bir değerlendirme yapmıyor" ifadelerini kullandı.

Cahit Turhan, bir gazetecinin Ankara'da kaza yapan trenlerde sinyalizasyon olup olmadığı sorusunu "Bu doğru bir soru değil" diyerek cevapsız bıraktı. Turan bu sorunun ardından başka soru almayarak gazetecilerin yanından ayrıldı.

Dünkü kazanın ardından hatta sinyalizasyon sisteminin olmadığı ortaya çıkmış, kazanın da bundan kaynaklandığı belirtilmişti.