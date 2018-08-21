Aladağ yurt yangınında yargılanan isim taltif edildi: Bir okula müdür olarak atandı

Adana'da Aladağ'da tarikat yurdunda meydana gelen yangından ötürü görevini yapmadığı için yargılanan eski Aladağ Milli Eğitim Müdürü'nün, bir okula müdür olarak atandığı bildirildi.
Sputnik'in haberine göre Aladağ'da 11'i kız çocuğu 12 kişinin yanarak öldüğü yurt faciasında yeterli denetim görevini yapmadığı için "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan yargılanan ve Milli Eğitim Bakanlığı'nca kınama cezası verilen eski Aladağ Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aktaş, Çukurova'da bir ortaokula müdür olarak atandı.