Aladağ tarikat yurdu yangınında eski kaymakama üç yıl hapis istendi

Adana’nın Aladağ ilçesindeki Süleymancılara ait tarikat yurdunda 12 kişinin can verdiği yangınla ilgili davada, eski kaymakama üç yıl hapis talebiyle dava açıldı.

Adana'nın Aladağ ilçesinde Süleymancılar’a ait yurtta 29 Kasım 2016’da çıkan yangında 11 çocuk ve 18 yaşında bir eğitmen hayatını kaybetmişti.

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş), eski Aladağ kaymakamı Ahmet Ziya Filizer ve Adana il milli eğitim müdürü Turan Akpınar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Dilekçeler, ikilinin kamu görevlisi olması nedeniyle Ankara başsavcılığına gönderilmişti.

Ankara başsavcılığı, Filizer hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı.

ÜÇ YIL İSTENDİ

İddianamede, "FETÖ"den ihraç edilen eski kaymakam Ahmet Ziya Filizer hakkında "gözetim ve denetim görevini ihmal etmek suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan üç yıla kadar hapis cezası istendi. Filizer’in yurtla ilgili hazırlanan denetim raporlarındaki eksikleri görerek yetkilileri uyarmadığı öne sürüldü. Savcı, kaymakamın görev süresi içinde gerekli tedbir ve önlemleri almadığını, gözetim ve denetimde ihmali olduğunu dile getirdi.

İddianame Adana 1’inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Eski kaymakam ise yangından dört gün önce görevden alındığını belirterek “Resmi olarak Aladağ kaymakamlığından alınmış ve ilgili tarihte kaymakam olmamama rağmen savcılığın görevde olmayan beni muhatap kılması yanlıştır” dedi.

Öte yandan savcılık, Adana il milli eğitim müdürü Akpınar hakkında dava açmadı.