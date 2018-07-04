AKP'nin yeni imam hatip taktiği: Öğrencilere zorunlu tercih dayatması

AKP uzun süredir devam eden imam hatip dayatmasından yeterli sonucu alamayınca şimdi de zorunlu tercih oyununa başvurdu. LGS sonrası yapılacak tercihlerde öğrencilere her beş tercihten birine imam hatip ve meslek lisesi yazma zorunluluğu getirildi. Eğtim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, AKP'nin bu dayatmasına ilişkin soL'a açıklamalarda bulundu.

Lise Giriş Sınavı (LGS) sonrası yapılacak olan tercihlerde MEB'in her beş tercihten birine imam hatip ve meslek lisesi yazma zorunluluğu getirmesi, tercihler öncesinde öğrenci ve velilerin büyük tepkisine neden oldu.

Birçok aile imam hatip dayatmasına tepkiliyken, Eğitim -ş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, konuya ilişkin soL'a açıklamalarda bulundu.

Öğrencilerin uygulanan sistemle birlikte mağdur olduğunu ve bu dayatmaya karşı Milli Eğitim Bakanlığı'na dava açılacaklarını belirten Yıldırım, konuya ilişkin daha önce Bakanlığı uyardıklarını dile getirdi.

Sonuç olarak öğrencilerin imam hatip dayatmasına maruz kaldığına işaret eden Yıldırım, sürecin ve açılacak davanın takipçisi olacaklarını, konuya ilişkin şikayetçi olan çok sayıda veli bulunduğunu dile getirdi.

Uygulanan yeni sistemle öğrencilerin büyük bir çoğunluğun istemediği liselere yönlendirileceklerini, aynı zamanda temel liselere de talebin artırılmasına yönelik bir politika izlendiğine dikkat çeken Yıldırım, Bakanlığın her geçen gün sayısını daha fazla artırdığı imam hatip liseleri yerine anadolu liselerinin sayısını arttırması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla sistemin değiştirildiğini ve liseye girişte sınavın kaldırılacağı vaadi verildiğini hatırlatan Yıldırım, "Sınavı bu mantıkla zaten kaldırımaları mümkün değil, uzun vadeli bir program ve çalışma gerekir bunun için. AKP'nin böyle bir programı yok" dedi.

İMAM HATİP DAYATMASINDA SINIR YOK

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile öğrenci alacak "nitelikli lise" listesine 21 imam hatip lisesi daha eklenmiş, sınavla öğrenci alacak imam hatip lisesi sayısı 319’a yükseltilmişti.

Sadece sınav adımlarıyla ve tercih zorunluluğuyla yetinmeyen AKP, birçok ilçede öğrencileri sadece imam hatip okulu açarak bu tercihe mahkum kılmıştı.

MEB, Türkiye’deki 191 ilçede sadece imam hatip açılabilmesini sağlayan bir operasyona imza atmış, bu adım büyük tepki çekmişti.