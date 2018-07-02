LGS'ye giren adaylara imam hatip dayatması: Tercih zorunlu...

Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) giren adayların 2-13 Temmuz tarihleri arasında okul tercihlerini yapması gerektiğini açıklayan Milli Eğitim Bakanlığı bir de şart koydu. Sınavda 120 bine giren öğrenciler dahi beş tercihten birine imam hatip lisesi ve meslek lisesi tercihi yapması zorunlu olacak. İmam hatip tercihinde bulunulmazsa ekran açılmayacak.

Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) giren adayların 2-13 Temmuz tarihleri arasında okul tercihlerini yapması gerektiğini açıklayan Milli Eğitim Bakanlığı bir de şart koydu. Sınavda 120 bine giren öğrenciler dahi beş tercihten birine imam hatip lisesi ve meslek lisesi tercihi yapması zorunlu olacak. İmam hatip tercihinde bulunulmazsa ekran açılmayacak.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sisteminin yerine getirilen ve bu yıl ilk kez uygulanan Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) 1 milyon öğrenci ter döktü. 2 Haziran'daki iki oturumlu sınav öğrenciler için ağır geçti. Özellikle matematik sorularının zorluğu on binlerce adayın puanını aşağı çekti.

Sınav öncesi başlayan belirsizlikler sınav sonrasında da sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı, sınavdan önce yapması gereken uyarıları sınav sonrası gecikmeli yayınladığı "LGS tercih kılavuzu"nda yaptı. Adayların 2 Temmuz ile 13 Temmuz tarihleri arasında okul tercihlerini yapması gerektiği duyuruldu.

İMAM HATİP TERCİHİ YAPILMAZSA EKRAN AÇILMAYACAK!

“Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması” işlemleri e-Okul üzerinden ve ortaokul müdürlükleri üzerinden başlatıldı.

Kılavuzda yer alan bir takım bilgiler kafaları karıştırdı. Kılavuzda LGS'de derece alan ve ilk 120 bine giren öğrencilerin de imam hatip lisesi ve meslek lisesi tercihi yapmalarının zorunlu olduğu yazıldı.

Beş tercih hakkı olan ancak imam hatip lisesi tercihi yapmayan öğrencinin, nitelikli okul olarak adlandırılan ve sınavla öğrenci alan okulların ekranı açılmayacağı da belirtildi.

Öte yandan kılavuzda okulların hangi puanla öğrenci alacakları bilgisi yer almadığı için ne veliler ne de okul yöneticileri sistemin nasıl işleyeceği konusunda tam bilgi sahibi değil.