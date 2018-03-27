AKP'li rektör: Demokrasi, komünizm isteyen kafirdir, 'tevbe' etmezse öldürülmelidir

AKP'nin sarıklı rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, yayına hazırladığı ansiklopedide skandal ifadelere yer verdi.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla akademisyenlere kep değil sarık öneren Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'nın yayına hazırladığı bir ansiklopedide "Demokrasi, komünizm isteyenlerin kafir oldukları" belirtildi.

Son günlerde sarıklı fotoğraflarıyla gündem olan Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, yayına hazırladığı ansiklopedide de skandal ifadeler kullandı.

CHP'li milletvekili Dr. Ali Şeker, Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'nın "genel yönetim ve ilmi redaksiyonunu" yaparak yayına hazırladığı Şamil Yayıncılık tarafından yayımlanan 6 ciltlik Şamil İslam Ansiklopedisi’nde yer alan “mürted” maddesine dikkat çekti.

Ansiklopedide mürted maddesi, "Kafirleri tekfir etmemek, kafirler hakkında şüpheye düşmek ve uydukları İslam dışı ideolojilerinin doğru olduğuna inanmak; anıt mezar ve ölülere tapınmak; Yahudilik, hristiyanlık, komünizm, kapitalizm, demokrasi, sosyal demokrasi vb. şirk düzenlerini doğrulamak" olarak ifade ediliyor. Maddenin devamında ise "Mürted'in cezası, eğer tevbe etmezse öldürülmektedir" deniliyor.

'ERKEĞİN İSTEĞİNİ YERİNE GETİRMEYEN KADIN...'

Şamil İslam Ansiklopedisi'nin nüşüz maddesinde erkeğin cinsel isteklerine itaat etmeme durumu ile Allah'a isyan etmek aynı denilerek, "erkeğin isteğini yerine getirmeyen kadın Allah'a isyan etmiş sayılır" dendiğini ifade eden Şeker “Sayın Başbakan’a soruyorum sizce de öyle midir?” sorusunu yöneltti.

AKP REKTÖRLERİ İL BAŞKANI GİBİ HAREKET EDİYOR

Artuklu Üniversitesi rektörünün geçtiğimiz aylarda yapmış olduğu, "Ben genel başkanımızın Mardin temsilcisiyim. Yeni dönemde Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız bunların hepsini atacak. Zaten kendisi de açıkladı. Metal yorgunluğu var" açıklamasını hatırlatan Şeker, “Laik, bilimsel ve çağdaş eğitimle adını duyurması gereken Artuklu Üniversitesi'nin tüzel kişiliğini temsil eden ve tarafsız bir eğitimci olması gereken Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça yapmış olduğu siyasi paylaşımları ile sıklıkla ulusal basının ve kamuoyunun gündemine gelmektedir. Söz konusu şahıs rektörden ziyade il başkanı gibi hareket etmektedir. Niyeyse iktidarı eleştiren sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri her sesini çıkardıklarında siyaset yapacaklarsa siyasete doğrudan girmekle itham edilip, gözaltı ve khk sopasıyla susturulurken bilim adamı değil de iktidarın emir eri gibi çalışan bu kişilere karşı iktidarın gözleri görmez, kulakları duymaz oluyor. Üniversitenin gelişimi ve ilerlemesi için zaman harcaması gereken kişiler de üstlerine vazife olmayan her konuda açıklamaya yapmayı bu yüzden kendilerine hak görüyor” dedi.

CHP’li Şeker’in önergesinde yer verdiği diğer sorular ise şunlar oldu:

- Her ile üniversite kurmakla övünen hükümetiniz döneminde açılan ve bilimsel başarıları, araştırmaları, buluşları, yetiştirdiği öğrencileri ile ülke veya dünya kamuoyu gündemine gelen bir üniversite var mıdır?

- 16 yıllık tek parti iktidarınızın eğitim politikalarıyla, dünyadaki en iyi 500 üniversite arasında bulunan 4 üniversitemizin de çıkarılması mı amaçlanmaktadır?

- Şamil İslam Ansiklopedisi baskı için herhangi bir izin almış mıdır? Herhangi bir içerik denetlemesinden geçmiş midir? Şamil İslam Ansiklopedisi, resmi devlet kurumları tarafından satın alınmış mıdır?

- 8 Mart 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bir konuşmada bazı din alimlerini işaret ederek "Dinimizde kesinlikle yeri olmayan bazı içtihatta bulunan kişiler ortaya çıkıyor. Bunlar ya bu asırda yaşamıyorlar, çok farklı bir dünyada yaşıyorlar. Çünkü İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar." dediği ulusal basında, televizyonlarda yer almıştır. Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça Sayın Erdoğan'ın tarif ettiği kapsamda bir rektör müdür? Öyleyse görevden almayı düşünüyor musunuz?