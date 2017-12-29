Rektör: Okulumda kız gibi hoca istemiyorum!

Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden öğretim görevlisi Emre Özyetiş, Rektör Ahmet Ağırakça’nın kendisini çağırıp “Sen kız mı olmak istiyorsun? Mardin’de olduğunun farkında değil misin?” diyerek ayrımcılık yaptığını söyledi. Rektör Ağırakça da “Okulumda erkek olup da kız gibi davranan hoca istemiyorum. Bu ahlaksızlık ve terbiyesizliktir. Bu haberi yaparsanız size de dava açarım” diye tehdit etti.

Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde 2014 yılından beri araştırma görevlisi olarak çalışan Emre Özyetiş, Prof. Ahmet Ağırakça tarafından 26 Aralık sabahı makam odasına çağrılarak cinsel kimliğine yönelik hakaret ve tehdit içeren söylemlere maruz kaldığını belirtti.

journo'dan Zeynep Yüncüler'in haberine göre araştırma görevlisi Emre Özyetiş, Rektör'ün makam odasında yaşananları şöyle anlattı:

“Ağırakça bana durduk yere ‘Kız mı olmak istiyorsun sen?’ diye bir soru yöneltti. Şaşkınlığım karşısında ‘Mardin’de olduğunun farkında değil misin?’ diye devam etti. Ben ne olup bittiğini anlamak istediğimi ifade ederken ‘Çık dışarı’ diye bağırmaya başladı. Bu yaptığının nefret söylemi olduğunu ve hakkında suç duyurusunda bulunacağımı ifade ettim. O da elini beline silaha uzanır gibi götürerek odadan çıkmam yönünde tehdit etti.”

Özyetiş, 27 Aralık sabahı Prof. Ağırakça hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

"HABER YAPARSANIZ DAVA AÇARIM"

Telefonla ulaşılan Rektör Ağırakça ise konunun haberleştirilmesi halinde dava açacağını öne sürerek, “Bu adam terbiyesizdir ve aşağılıktır. Okulda çocuklara terbiyesiz şeyler konuşuyor. Ben okulumda erkek olup da kız gibi davranan hoca istemem. Bu haberi yaparsanız siz de bedel öderseniz, dava açarım. Hiç uğraşmayın. Sizin de başınız derde girer” diyerek tehdit etti.