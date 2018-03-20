Arap şeyhi gibi giyinen rektör, kep yerine sarık istedi

'Okulumda kız gibi hoca istemiyorum' diyen, çiğ köfte ihalesi düzenleyen, Arap şeyhi gibi giyinen Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Ahmet Ağırakça, üniversitede kep yerine sarık istedi.

Kendini İslam alimi olarak tanıtan ve daha önce de Arap şeyhi gibi giyinen Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Profesör Ahmet Ağırakça, "Sarık bize daha uygun" dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Ağırakça, “Rektörlük cübbesi örnekleri ve alternatifleri arıyoruz” diyerek sosyal medya hesabından anket yaptı.

Kendi görüşünü ise şöyle paylaştı: “Rektör ve akademisyenler için kep değil, sarık daha uygundur, sayın rektör arkadaşlarıma arz ederim.”

ÜNİVERSİTENİN BAŞARISI GÖZ DOLDURUYOR

Mardin Artuklu Üniversitesi 2016-2017 yılı Devlet Üniversiteleri Akademik Başarı sıralamasında, URAP (University Ranking by Academic Performance) tarafından, Türkiye'deki 125 üniversite arasında sondan birinci olmuştu. Sıralamada YÖK, ÖSYM, Web of Science gibi kaynaklardan alınan ve yayın sayısı, atıf sayısı, bilimsel doküman sayısı, doktora öğrenci sayısı gibi kriterler değerlendirilmişti.