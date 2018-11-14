AKP’den üç dönem açıklaması: İstisnalar olabilir

AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı üç dönem kuralına ilişkin istisnaların olabileceğini belirtirken, AKP’nin yerel seçim takvimi hakkında açıklamalarda bulundu.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yerel seçime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yerel seçimler için resmi takvimin sürdüğünü ve çalışmalara devam ettiklerini belirten Kurtulmuş, 18 Kasım'da bütün şehirlerde temayül yoklaması, ardından kamuoyu yoklamaları yapacaklarını söyledi.

Sürecin sonunda her ilde aday tanıtım toplantıları gerçekleştirileceğini bildiren Kurtulmuş, "Bu seçim öyle herhangi bir şekilde ahbap çavuş ilişkisi ile 'benim arkadaşım, benim tanıdığım' şeklinde olmayacak. Gerçekten kamuoyunda karşılığı olan temiz ve ilkeli siyaseti benimsemiş, niteliği olan isimleri ortaya koymak mecburiyetindeyiz" diye konuştu.

‘ÜÇ DÖNEM KURALINDA İSTİSNALAR OLABİLİR’

Kurtulmuş, "Üç dönem kuralı, büyük oranda uygulanacak. Belki istisnai anlamda bazı illerde bazı arkadaşlarımızın devam etmesi için bir karar alınabilir. Çok başarılı olan arkadaşların bir kısmının bir şekilde devam etmesi olabilir. Ama kural uygulanacaktır. Bunun esnetilmesi istisna olur" dedi.

AKP'den daha önce yapılan açıklamada 79 belediye başkanının üç dönem kuralına takıldığı belirtilmişti.

Yerel seçimlerde İstanbul adaylığı için Binali Yıldırım'ın yanı sıra Numan Kurtulmuş da adı geçenler arasında.