AKP'de 79 belediye başkanı üç dönem kuralına takılıyor

AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, biri büyükşehir, biri il, 59’u ilçe ve 18’i belde belediye başkanı olmak üzere mevcut başkanların 79’unun üç dönem kuralına takıldığını açıkladı.

AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 2019 Mahalli İdareler Seçimleri aday adaylığı sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yavuz, belediye başkanlıkları için müracaatların 12 Kasım 2018 Pazartesi günü saat 19.00’a kadar devam edeceğini, il genel ve belediye meclis üyelikleri için 3 Aralık 2018 Pazartesi saat 19.00’a kadar başvuruların alınacağını bildirdi.

3 DÖNEM KURALINA TAKILAN 79 BELEDİYE BAŞKANI

Yavuz, biri büyükşehir, biri il, 59’u ilçe ve 18’i belde belediye başkanı olmak üzere mevcut başkanların 79’unun üç dönem kuralına takıldığını belirterek şöyle devam etti:

“Bizim tüzüğümüze göre 3 dönem kuralı var ve bu devam etmektedir ancak daha önceki kongrelerin birinde buna ilişkin bir esneme yapılmış ve tüzükteki bu yetki Merkez Karar Yönetim Kurulu’na aktarılmıştı. Dolayısıyla tüzüğümüzdeki bu yasak devam etmektedir ama MKYK’nin de bunu esnetme hakkı ve yetkisi vardır. Kural bu yasağın devam etmesidir ancak MKYK gerek gördüğünde elbette bunu esnetme hakkına sahiptir ama biz bu kural mümkün olduğu ölçüde uygulansın istemekteyiz.”

Temayül yoklamasının ilişkin de konuşan Yavuz, “18 Kasım günü yapmayı planlıyoruz. Elbette değişiklik olması mümkündür ama şu anki planlarımızda 18 Kasım olarak geçmiş bulunmaktadır. 18 Kasım Pazar günü 10.00-16.00 saatleri arasında tüm Türkiye’de aynı anda gerçekleştirmeyi planlıyoruz.” dedi.