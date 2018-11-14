Erdoğan'ın 'kenara çekilin' dediği belediye başkanlarının listesi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç dönemdir belediye başkanlığı yapan isimlere yönelik 'kenara çekilin' mesajı vermişti. İşte AKP'de üç dönemdir belediye başkanlığı yapan isimler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç dönemdir belediye başkanlığı yapan isimlere yeni dönemde adaylık görevi vermeyecek.

AKP'de biri büyükşehir, biri il, 63’ü ilçe, 27’si belde belediye başkanı olmak üzere 3 dönem kuralına takılan 92 mevcut belediye başkanı bulunuyor. Büyükşehir olarak sadece Kocaeli ve il olarak da Bolu belediye başkanları üç dönem kuralına takılıyor.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak o başkanlardan bazılarının listesini yayımladı:

Kocaeli Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz

Ahmet Misbah Demircan (Beyoğlu)

Osman Develioğlu (Bahçelievler)

Hasan Can (Ümraniye)

Murat Aydın (Zeytinburnu)

Fazlı Kılıç (Kâğıthane)

Şakir Yücel Karaman (Güngören)

Veysel Tiryaki (Altındağ)

Lokman Ertürk (Kazan)

Gültekin Ayantaş (Akyurt)

Süleyman Dişli (Adapazarı)

Osman Can (Canik)

Salih Hızlı (Akhisar)