AKP'den 'İsmail Küçükkaya' açıklaması: Görüşmedim demesi ahlaki bir sorundur

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya arasındaki görüşmeye ilişkin, 'Bana görüşmedim demesi ahlaki bir sorundur. Çarşamba günkü toplantıda telefonla görüşeceğim deyip, Perşembe günü gidip Ekrem İmamoğlu ile 46 dakika görüşmesi ahlaki bir sorundur' dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Ekrem İmamoğlu-İsmail Küçükkaya görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

"Ben İsmail Küçükkaya’yı arıyorum. Diyorum ki, hani biz size bu yetkiyi verdik, iki partinin temsilcisi olarak biz size adaylarla görüşme yetkisi verdik. Bunu da basın toplantısında açıkladık. Siz adaylarla neden görüşmediniz? 'Ekrem İmamoğlu ve Binali bey ile telefonda görüştüm. Ama danışmanlarıyla görüştüm' diyor. Bize bu görüşmeye dair bir şey söylemiyor" diyen Ünal, CHP'li Engin Altay'ın da bu görüşmeden haberinin olmadığını söyledi.

Ünal, "Bana görüşmedim demesi ahlaki bir sorundur. Çarşamba günkü toplantıda telefonla görüşeceğim deyip, Perşembe günü gidip Ekrem İmamoğlu ile 46 dakika görüşmesi ahlaki bir sorundur" iddiasında bulundu.